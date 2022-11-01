. Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку
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Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку

Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку
Певец Владимир Пресняков рассказал о своем состоянии. Исполнителю хитов «Ты у меня одна» и «Аэропорты» пришлось сделать паузу в работе. Владимир перенес тяжелую болезнь. Более недели назад он ощутил сильное недомогание. Состояние певца ухудшалось с каждым днем. Пресняков отправился за помощью к медикам. Специалисты диагностировали у него воспаление легких. Бывший гражданский муж Кристины Орбакайте заподозрил, что заразился коронавирусом. Он сдал соответствующий анализ, но результат оказался отрицательным. Владимир принял решение лечиться дома, отказался от госпитализации. Тем не менее, он сократил контакты с родственниками, чтобы те оставались здоровы. Болезнь не позволила артисту побывать на дне рождения сына Ивана. Чтобы вернуть Владимира в тонус, врачи прибегли к серьезным методам лечения. Своей цели они достигли: народный любимец уже восстанавливает силы. «Сейчас я чувствую себя неплохо. Мне ставили капельницы, у меня было серьезное воспаление легких», — пояснил Владимир.
По графику у композитора был назначен сольный концерт в Москве. Супруг Натальи Подольской переживал из-за этого, он сделал всё, чтобы мероприятие состоялось. За кулисами стало ясно, что Пресняков еще не оклемался окончательно после воспаления легких. «Я очень ждал этого момента. Были мысли перенести выступление. Но потом понял, что выхода у меня нет», — отметил певец. Наталья вместе с сыновьями Иваном и Артемием пришли на концерт. Владимир придает очень большое значение близким. «Семья — это главное. Я делаю всё, чтобы быть с ней как можно чаще», — сказал Владимир. Он также задумывается о пополнении в семье. Отец троих сыновей мечтает о дочери. «Она будет святой. Славной», — приводит слова музыканта портал Prozvezd. Выступая перед публикой в концертном зале «Крокус», Пресняков заявил, что ничего за этот вечер не получит. Все вырученные средства он направит на помощь бойцам. «Привет, ребята! Наконец-то мы встретились. Спасибо каждому из вас, что нашли время и пришли. Вы знаете, что мы отменяли концерт из-за пандемии. Теперь всё сложилось, слава Богу! Я приветствую каждого, каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой. И это благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!» — добавил Владимир. Его старший сын Никита Пресняков сейчас находится за границей.
# Шоу-бизнес Пресняков Владимир
По материалам: z-aya

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