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Власти оценили объем добычи нефти в России в октябре

Власти оценили объем добычи нефти в России в октябреВице-премьер России Новак: добыча нефти в октябре составила 9,9 млн баррелей в сутки

Вице-премьер Александр Новак оценил объем добычи нефти в России в октябре — производство осталось на сентябрьском уровне 9,9 миллиона баррелей в сутки, пишет РИА Новости.

Новак добавил, что в ноябре добыча сохранится на том же уровне, а динамика в декабре будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря. С этой даты Евросоюз прекращает импорт российской нефти по морю.

Квота России на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ для России на октябрь составляла 10,5 миллиона баррелей в сутки. В конце октября «Коммерсантъ» уже сообщал, что Россия испытывает сложности в наращивании производства, несмотря на запас квот ОПЕК+ и высокие цены на сырье на мировых рынках. Источники, знакомые с ситуацией, заявляли, что в октябре страна добывает 10,7 миллиона с учетом конденсата. По их словам, экспорт российской нефти по морю и нефтепроводам сократился относительно сентября почти на два процента.

Добыча нефти в России неуклонно росла с апреля по август. Весной рост начал замедляться из-за отказа европейских покупателей от российского сырья. Нефтекомпаниям пришлось экстренно переориентировать поставки на восток, а также максимально загружать нефтеперерабатывающую отрасль.

Россия не может нарастить добычу до уровня, зафиксированного ОПЕК+, не только из-за проблем со сбытом, но и из-за ухода технологий ввиду санкций, ведущего к росту себестоимости добычи, рассказал «Ъ» партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его прогнозу, в декабре добыча может упасть на девять процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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