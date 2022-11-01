. Волшебна зубная паста: какую посуду можно мыть и чистить средством для зубов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Волшебна зубная паста: какую посуду можно мыть и чистить средством для зубов

Волшебна зубная паста: какую посуду можно мыть и чистить средством для зубов

Волшебна зубная паста: какую посуду можно мыть и чистить средством для зубов

Даже самая качественная посуда со временем тускнеет, покрывается некрасивым налетом и желтоватыми пятнами, даже если хранится в закрытых шкафчиках. Чтобы отмыть ее, можно использовать бытовую химию или воспользоваться безопасными подручным средством из ванной комнаты. Например зубной пастой.

Моем и чистим зубной пастой любимый столовый набор

Отчистить жир можно при помощи привычной всем нам зубной пастой. Даже скромна цена продукта не сыграет роли при чистке и позволит сэкономить. Однако важно знать, что такой способ не подходит для керамической посуды.


Итак, посуду и пластиковые судочки необходимо натереть зубной пастой и смыть ее теплой водой. Результат превзойдет все ваши ожидания: посуда заблестит, а судки избавятся от смеси запахов, которые активно вбирает и накапливает пластик.

Чистим зубной пастой сковороду

Сковорода не должна быть тефлоновой: абразивные частички пасты могут испортить покрытие.

Нанесите зубную пасту на загрязненную сковороду, разотрите ее по нагару и хорошенько потрите губкой. Сковородка очистится и будет приятно пахнуть.

Столовые приборы из серебра приведем в порядок при помощи зубной пасты

Натрите приборы пастой и оставьте на ночь. На следующее утро потрите их губкой, смоченной в теплой воде, сполосните и вытрите насухо чистым полотенцем. Приборы станут как новые.

ТОП вещей в доме, которые можно очистить с помощью обычной зубной пасты

Хромированные смесители и ручки

На хроме часто остается известковый налет, который трудно смыть обычной водой. Но от него поможет избавиться зубная паста. Аккуратно почистите поверхность с помощью мягкой щетки. Не используйте металлические скребки, они поцарапают хромированное покрытие.

Линолеум

Все владельцы квартир с линолеумом на полу знают, как легко на этом покрытии появляются черные разводы. Их легко оставить подошвой от обуви или неосторожно отодвинутой мебелью. Зубная паста поможет с ними справиться. Просто нанесите немного средства на черные следы и аккуратно потрите с помощью зубной щетки.

Сантехника

Конечно, очистить ванну зубной пастой — не слишком удачное решение, потому что понадобится много времени. Зато керамической раковине и унитазу можно придать свежий вид с помощью этого средства. Обратите внимание, что паста не дезинфицирует поверхность, поэтому постоянно заменять ей чистящий состав для унитаза нельзя, но если вдруг бытовая химия закончилась, зубную пасту можно использовать как экстренную помощь.

Зеркала

Зеркала тоже можно чистить таким образом — нанесите на ткань зубную пасту и пройдитесь по зеркальной поверхности. Дайте средству подсохнуть и сотрите сухой тряпочкой следы, возможно, для этого придется приложить усилие. Говорят, что этот способ предотвращает запотевание, так что он идеально подойдет для зеркала в ванной комнате.

Уличная мебель из пластика

Если у вас на открытом балконе или на даче стоят пластиковые стулья, их можно очистить с помощью зубной пасты. Просто натрите потертости и загрязненные места пастой и почистите щеткой или тканью.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

Последние новости

Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Рианна вернулась к музыке ради Чедвика Боузмана
Рианна вернулась к музыке ради Чедвика Боузмана
В Gungrave G.O.R.E. игроки получат серьезный бонус за прохождение игры на максимальной сложности
В Gungrave G.O.R.E. игроки получат серьезный бонус за прохождение
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Неуклюжий мужчина пытается залезть на верхнюю полку
Неуклюжий мужчина пытается залезть на верхнюю полку
Волшебна зубная паста: какую посуду можно мыть и чистить средством для зубов
Волшебна зубная паста: какую посуду можно мыть и чистить средством
Астрономы получили снимок призрака гигантской звезды
Астрономы получили снимок призрака гигантской звезды
К разработке Fable присоединился бывший ведущий сценарист Fable Legends
К разработке Fable присоединился бывший ведущий сценарист Fable
Премьер Южной Кореи назвал причины смертельной давки в Сеуле
Премьер Южной Кореи назвал причины смертельной давки в Сеуле
Врачи назвали частые ошибки при приеме таблеток для сердца
Врачи назвали частые ошибки при приеме таблеток для сердца

Топ на сегодня

В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Певец Витас потерял уважение звезд из-за своего дебоша
Певец Витас потерял уважение звезд из-за своего дебоша
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ
В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ

Еще по теме

Зубная паста в помощь хозяйке
Зубная паста полезна не только для зубов
Новый метод повышения потенции шокировал врачей
Врачи умоляют мужчин не натирать пенис зубной пастой