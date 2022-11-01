. Волшебна зубная паста: какую посуду можно мыть и чистить средством для зубов

Даже самая качественная посуда со временем тускнеет, покрывается некрасивым налетом и желтоватыми пятнами, даже если хранится в закрытых шкафчиках. Чтобы отмыть ее, можно использовать бытовую химию или воспользоваться безопасными подручным средством из ванной комнаты. Например зубной пастой.

Моем и чистим зубной пастой любимый столовый набор

Отчистить жир можно при помощи привычной всем нам зубной пастой. Даже скромна цена продукта не сыграет роли при чистке и позволит сэкономить. Однако важно знать, что такой способ не подходит для керамической посуды.





Итак, посуду и пластиковые судочки необходимо натереть зубной пастой и смыть ее теплой водой. Результат превзойдет все ваши ожидания: посуда заблестит, а судки избавятся от смеси запахов, которые активно вбирает и накапливает пластик.

Чистим зубной пастой сковороду

Сковорода не должна быть тефлоновой: абразивные частички пасты могут испортить покрытие.

Нанесите зубную пасту на загрязненную сковороду, разотрите ее по нагару и хорошенько потрите губкой. Сковородка очистится и будет приятно пахнуть.

Столовые приборы из серебра приведем в порядок при помощи зубной пасты

Натрите приборы пастой и оставьте на ночь. На следующее утро потрите их губкой, смоченной в теплой воде, сполосните и вытрите насухо чистым полотенцем. Приборы станут как новые.

ТОП вещей в доме, которые можно очистить с помощью обычной зубной пасты

Хромированные смесители и ручки

На хроме часто остается известковый налет, который трудно смыть обычной водой. Но от него поможет избавиться зубная паста. Аккуратно почистите поверхность с помощью мягкой щетки. Не используйте металлические скребки, они поцарапают хромированное покрытие.

Линолеум

Все владельцы квартир с линолеумом на полу знают, как легко на этом покрытии появляются черные разводы. Их легко оставить подошвой от обуви или неосторожно отодвинутой мебелью. Зубная паста поможет с ними справиться. Просто нанесите немного средства на черные следы и аккуратно потрите с помощью зубной щетки.

Сантехника

Конечно, очистить ванну зубной пастой — не слишком удачное решение, потому что понадобится много времени. Зато керамической раковине и унитазу можно придать свежий вид с помощью этого средства. Обратите внимание, что паста не дезинфицирует поверхность, поэтому постоянно заменять ей чистящий состав для унитаза нельзя, но если вдруг бытовая химия закончилась, зубную пасту можно использовать как экстренную помощь.

Зеркала

Зеркала тоже можно чистить таким образом — нанесите на ткань зубную пасту и пройдитесь по зеркальной поверхности. Дайте средству подсохнуть и сотрите сухой тряпочкой следы, возможно, для этого придется приложить усилие. Говорят, что этот способ предотвращает запотевание, так что он идеально подойдет для зеркала в ванной комнате.

Уличная мебель из пластика

Если у вас на открытом балконе или на даче стоят пластиковые стулья, их можно очистить с помощью зубной пасты. Просто натрите потертости и загрязненные места пастой и почистите щеткой или тканью.