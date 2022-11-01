. Врач рассказал, как уберечься от деменции

Среди факторов риска развития когнитивных нарушений в пожилом возрасте — снижение слуха, повышенное артериальное давление и курение. Об этом сказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в пресс-центре «Парламентской газеты» 1 ноября.

Основную часть когнитивных нарушений у пожилых людей и не только составляет болезнь Альцгеймера, сказал Круглый.

«К сожалению, ни этиологию, ни точный патогенез этой болезни пока установить не удалось, и нет против нее лечения», — отметил сенатор. Каждый человек, по его словам, имеет риск заболеть этой болезнью. В то же время борьба со многими факторами риска на 35-40 процентов уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений.

Один из факторов риска, указал сенатор, это снижение слуха. «У таких людей снижается возможность общения, реагирования, они живут как бы «в себе», и это способствует возникновению цереброваскулярных заболеваний головного мозга», — сказал сенатор. Еще один риск, по его словам, это повышенное артериальное давление, что нарушает кровоснабжение головного мозга. Среди факторов, способствующих возникновению старческой деменции, Круглый также назвал ожирение, сахарный диабет, гиподинамию и курение.

Уровень образования также влияет на работу головного мозга, добавил сенатор. Чем выше уровень образования, тем меньше риска заболеть когнитивными нарушениями и цереброваскулярным поражением головного мозга, считает он.



