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Врачи назвали частые ошибки при приеме таблеток для сердца

Врачи назвали частые ошибки при приеме таблеток для сердцаВрач-кардиолог Гандельман назвал частой ошибкой запивание аспирина молоком

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали частые ошибки, которые совершают люди при приеме таблеток аспирина от болей в сердце. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что аспирин принимают для того, чтобы предупреждать образование тромбов в крови. По его словам, если запивать таблетку аспирина молоком, то тогда она не подействует. Как объяснила Малышева, белок, который содержится в молоке, не дает препарату всасываться. Запивать это лекарство нужно только водой, подчеркнула она.

Также Малышева посоветовала воздержаться от употребления чеснока, оливкового масла, имбиря и алкоголя при приеме таблеток от болей в сердце. Терапевт заявила, что сочетание аспирина с этими продуктами может привести к желудочно-кишечному кровотечению.

Еще одной частой ошибкой Гандельман назвал прием обезболивающих и гормонов одновременно с аспирином. Врач предупредил, что совместный прием этих препаратов снижает защитные способности слизистой желудка и приводит к образованию на ней кровоточащих язв.

Ранее Елена Малышева, Герман Гандельман и их коллега по программе «Жить здорово!», иммунолог Андрей Продеус, развеяли популярный миф об алкоголе. Как сообщили специалисты, главной причиной цирроза печени является не злоупотребление спиртными напитками, а ожирение.

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По материалам: lenta.ru

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