. ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионе

Вадим Карасев

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Населенный пункт, уточнил губернатор, находится в приграничном Глушковском районе. В результате обстрела пострадавших нет. Трехэтажный дом получил повреждения: у него оказались выбиты 20 окон.