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ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионе

ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионеКурский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Населенный пункт, уточнил губернатор, находится в приграничном Глушковском районе. В результате обстрела пострадавших нет. Трехэтажный дом получил повреждения: у него оказались выбиты 20 окон.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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