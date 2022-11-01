. Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД Германии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД Германии

Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД Германии

Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД ГерманииЗахарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории для отпуска

Главе МИД Германии Анналене Бербок следует купить карту и учебник истории, а также взять отпуск для ознакомления с принципами геополитики. Такой «дружеский совет» для хорошего отпуска дала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — посоветовала Захарова в ответ на высказывания главы МИД ФРГ о недопустимости усиления позиций Китая и России в Центральной Азии.

Ранее Захарова оценила информацию о якобы переписке между бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном сразу после взрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и заявила, что ждет официальный ответ от Лондона.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Официально: игра Dune: Spice Wars выходит в подписке Game Pass
Официально: игра Dune: Spice Wars выходит в подписке Game Pass
ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионе
ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионе
Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД Германии
Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД Германии
Activision впечатлены стартом Call of Duty: Modern Warfare II — игра побила все рекорды
Activision впечатлены стартом Call of Duty: Modern Warfare II — игра
Директор театра «Ленком» объяснил суды с актрисой Захаровой
Директор театра «Ленком» объяснил суды с актрисой Захаровой
Денежные переводы из России в одну страну резко выросли
Денежные переводы из России в одну страну резко выросли
Ольга Бузова в шоке от того, что произошло с легендарным шахматистом
Ольга Бузова в шоке от того, что произошло с легендарным шахматистом
Анна Асти заказывает себе стейк из фламинго
Анна Асти заказывает себе стейк из фламинго
Регина Тодоренко в шоке, что ее сняли в туалете
Регина Тодоренко в шоке, что ее сняли в туалете
Анна Чиповская рассказала, как это быть мертвой
Анна Чиповская рассказала, как это быть мертвой
Что говорить на слова благодарности и почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»
Что говорить на слова благодарности и почему на «спасибо» нельзя
Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в Севастополе
Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
У части россиян выросли пенсии
У части россиян выросли пенсии
Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку
Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку
Сын актера Тима Рота умер в 25 лет
Сын актера Тима Рота умер в 25 лет

Еще по теме

Захарова ответила на угрозы американского посла из-за «Северного потока – 2»
Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках»
«Это не к нам»: Захарова отказалась повторить за США трюк с «синей тряпкой»
России выгодна независимая сильная Европа — Захарова