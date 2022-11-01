. Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для Хеллоуина
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Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для Хеллоуина

Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для Хеллоуина
58-летняя жена композитора Игоря Крутого, Ольга и ее старшая дочь Виктория облачились в одинаковые латексные наряды для Хеллоуина. В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах и не только отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. В России у этого дня есть как поклонники, так и критики. Судя по всему, семья композитора принадлежит к первым. Супруга Игоря Крутого Ольга и ее старшая дочь Виктория устроили костюмированную вечеринку. Жене известного композитора Игоря Крутого, Ольге, в ноябре исполнится 59 лет. Но время, очевидно, играет не против этой женщины, а на нее. Ольга Крутая с годами стала еще прекрасней. А рядом со своей старшей дочкой от первого брака Викторией выглядит старшей сестрой. Это доказывает фото, которым Ольга Крутая поделилась в микроблоге. На снимке Ольга и Виктория Крутые предстали в одинаковых костюмах, которые выбрали для празднования Хеллоуина. Мать и дочь облачились в наряды из латекса, плотно обхватывающие их фигуры. Получились практически копии — две одинаковые,роковые женщины - кошки.
В Сети активно обсуждают то, как молодо и привлекательно выглядит 58-летняя избранница композитора. «Очень горячо», «Просто секси», - делятся впечатлениями подписчики. Отметим, что сам Игорь Крутой перестал появляться на публичных мероприятиях и все реже выходит на связь в Сети. Композитор принял решение уйти из соцсетей в феврале этого года. Пока остальные артисты выражали свое мнение о происходящем в стране и мире, Игорь Яковлевич просто замолчал. Но в середине октября композитор прервал молчание, выступив с душераздирающим заявлением по поводу 60-летнего юбилея Дмитрия Хворостовского. Оперного артиста нет в живых уже пять лет.
# Шоу-бизнес Крутой Игорь
По материалам: z-aya

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