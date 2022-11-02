. 12 барменов из кино, которые не просто вытирали стаканы и наливали героям, но и сильно запомнились зрителям

Вы наверняка замечали, что во многих известных фильмах присутствует традиционная сцена в баре или даже конкретнее у барной стойки, где происходит некоторое интересное для зрителей общение персонажей. А где бар, там водятся и бармены.

Часто их роли оказываются вовсе не фоновыми и безликими — они вступают в диалог с героями и выдают свои довольно любопытные реплики. Сцены с ними могут иметь юмористический или философский оттенок, нередко становясь одной из самых ярких частей всего фильма. Бармены — это персонажи, которые смотрят на перипетии основных персонажей со стороны и могут предоставить им своё мнение, к которому чаще всего стоит прислушаться.

Давайте прямо сейчас подойдём к барной стойке и пригласим нескольких таких.

Регулятор из фильма «От заката до рассвета» (1996)

Miramax Films

Осторожно, в любой момент может превратиться в вампира!

Исполнитель роли: Дэнни Трехо.

Бармен Ллойд из фильма «Сияние» (1980)

Warner Bros.

Всегда поддержит вас в вашем сумасшествии!

Исполнитель роли: Джо Тёркел.

Саша из фильма «Касабланка» (1942)

Warner Bros.

Выдаёт несколько реплик по-русски.

Исполнитель роли: Леонид Кински.

Брайан Флэнеган и Даг Кохлин из фильма «Коктейль» (1988)

Walt Disney Studios Motion Pictures

Исполнители роли: Том Круз и Брайан Браун.

Артур из фильма «Пассажиры» (2016)

Sony Pictures Releasing

Презентабелен лишь верхней своей половиной.

Исполнитель роли: Майкл Шин.

Ник из фильма «Эта замечательная жизнь» (1946)

RKO Radio Pictures

Исполнитель роли: Шелдон Леонард (тот самый, в честь которого были названы главные герои сериала «Теория Большого взрыва»).

Безымянный бармен из фильма «Отчаянный» (1995)

Sony Pictures Releasing

Всегда выслушает ваши интересные истории. Даже о музыканте с оружием в чехле от гитары.

Исполнитель роли: Чич Марин.

Эрик из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)

Universal Pictures

Всегда держит ружьё под стойкой, ведь мало ли что может произойти.

Исполнитель роли: Кристиан Беркель.

Безымянный бармен из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)

DreamWorks Pictures

Исполнитель роли: да, вновь Дэнни Трехо.

Вухер из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

Lucasfilm

Очень не любит дроидов!

Исполнитель роли: Тед Бернетт.

Том Шорр из фильма «После работы» (1985)

Warner Bros.

Исполнитель роли: Джон Хёрд.

Бонус: Бармен из фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1989)

Buena Vista Pictures Distribution

Способен одновременно обслуживать до 8 посетителей!

Исполнитель роли: мультяшный осьминог.