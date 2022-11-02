. 17 фото, которые показывают, что быть ветеринаром — это не только ответственное занятие, но и довольно весёлое
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17 фото, которые показывают, что быть ветеринаром — это не только ответственное занятие, но и довольно весёлое

17 фото, которые показывают, что быть ветеринаром — это не только ответственное занятие, но и довольно весёлое

Поход к врачу — нелюбимое дело многих. Но если у человека всегда есть выбор, то у наших четвероногих приятелей его нет. Их мы просто берём и везём к ветеринару на осмотр при первой же необходимости. Но как чудно, что эти люди в халатах не только готовы спасти наших любимок, но и наполнить их приём теплотой и любовью. А пушистые пациенты не станут долго дожидаться, чтобы развеселить и отблагодарить своих спасателей в ответ!

Ну что там, доктор?

Воссоединение мамы-коалы с её малышом

Команда защитников дикой природы не только вылечила молодую маму-коалу от ранений, но и помогла ей найти своего потерянного малыша.

У моей собаки было такое выражение мордочки на протяжении всего приёма у врача

Моя сестра работает ветеринаром, и она брала мою собаку с собой на работу. Как-то раз я решила спросить её, как у него дела, и она прислала мне это…

Оливер не особо хочет встречи с доктором

Благодарные пациенты

Мой папа сегодня на приёме у ветеринара со своим котёнком

Пёс моей тёти немного поддался панике в кабинете у ветеринара

Визит к врачу частенько вызывает мандраж не только у животных, но и у многих людей. Но как здорово, если ваш доктор оказывается отзывчивым и добрым человеком, который всегда всех успокоит!

Кайфушки

Господи, за что мне это всё…

Ветеринар позвонил и спросил, могут ли они использовать фотографию нашего кота в маркетинговых целях, пока он лечится у стоматолога. Я сказал: «Конечно!» А потом мне прислали фото…

Вот они — плюсы работы ветеринара! Аж целых пять пушистых плюса!

Недовольный хомяк, который уже запомнил тебя на всю жизнь

Ветеринары специально связали Пикси миленькую синенькую кофточку, чтобы он немного успокоился перед операцией.

Что пишут?

Мой отчим — ветеринар, и сегодня один из его пациентов выглядел не так, как большинство…

Мой кот сегодня был плохим мальчиком на приёме у врача

Ммм, какая красивая стена, и уголок уютный

Луна была уверена, что её там никто не найдёт.

Чмок!

Надеемся, что мы хоть чуточку подняли вам настроение этой подборкой и приоткрыли закулисье работы ветеринара!

# Интересное
По материалам: twizz

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