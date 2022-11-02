. 17 любопытных фотографий, которые показывают, что происходит с вещами, о которых забыли на некоторое время

Казалось бы, ну что станет с каким-нибудь неодушевлённым предметом, если оставить его на какое-то время без присмотра? Не убежит же он в неизвестном направлении! Однако вещи имеют свойство портиться и меняться, а под воздействием окружающей среды это может произойти довольно быстро и неожиданным образом. Мы собрали для вас несколько примеров.

Рулон изоленты, оставленный на солнце

Тыкву моего ребенка случайно положили в коробку на чердаке и забыли на год

Смузи оставили на ночь

Оставил чашку чая на 15 минут, вернулся — а там уже деревья с листьями

Свеча, оставленная на улице

В ней собралась дождевая вода, которая осела на дно после того, как воск расплавился на солнце.

Бутылка вина, которую оставили на замёрзшем крыльце

Пророс картофель для микроволновки, который я оставил на зимние каникулы

Мой друг вымыл пол, оставил швабру в саду сохнуть и забыл о ней. Я нашел её через пару недель

Лук, забытый в холодильнике

Мой сосед забыл убрать свой коктейль «Мимоза», и за несколько дней он убил семь мух

Я забыл газировку в морозилке на ночь

Дождь растворил леденец, оставив обёртку идеальной

Яблоко, которое я забыла в сумке на неделю

Оставил баллончик с пеной на ночь

Косточка авокадо, оставленная на солнце

Она выглядит как яйцо какой-то фантастической твари. Кстати, у нас есть целая подборка довольно удивительных яиц.

Моя бутылка газировки была близка к взрыву после того, как её оставили в раскалённой машине на целый день

Изюминки, оставшиеся в раковине, наполнились водой и снова стали виноградом

А здесь мы собрали для вас случаи, когда людям попали в руки артефакты из прошлого.