. 2 высокооцененных игры выйдут на Xbox и в Game Pass — Return to Monkey Island и Vampire Survivors
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2 высокооцененных игры выйдут на Xbox и в Game Pass — Return to Monkey Island и Vampire Survivors

2 высокооцененных игры выйдут на Xbox и в Game Pass — Return to Monkey Island и Vampire Survivors


Сегодня стало известно об играх, которые пополнят подписку Game Pass в первой половине ноября. Вместе с этим, анонсировали сразу 2 игры, которые ранее не были заявлены к релизу на Xbox — это проекты Return to Monkey Island и Vampire Survivors. Обе этих игры ранее успели выйти на других платформах, где они получили высокие оценки от критиков. Теперь же они доберутся и до Xbox.

Return to Monkey Island — 8 ноября


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Игра Return to Monkey Island вышла в сентябре этого года на Switch и PC. Сейчас оценка у проекта на сайте Opencritic на уровне в 87 баллов из 100, 96% критиков рекомендуют опробовать игру.

Vampire Survivors — 15 ноября


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Vampire Survivors на протяжении нескольких месяцев была доступна в Steam в раннем доступе, а в октябре состоялся ее полноценный релиз на PC. Проект уже был добавлен в подписку Game Pass для компьютеров, а 15 ноября он выйдет и на Xbox.

Игра Vampire Survivors имеет 86 баллов из 100 на Opencritic, при этом 100% рецензентов ее рекомендуют.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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