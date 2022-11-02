. 5 простых советов, которые помогут преодолеть любые трудности

Вадим Карасев

Трудности в жизни бывают у всех, но далеко не все способны с ними справиться. Если вы часто чувствуете необходимость в поддержке, вам нужно срочно ознакомиться с советами, которые описаны в этой статье. Они помогут преодолеть любые проблемы.

Как бы сильно вы не старались освободиться от проблем, сделать это полностью у вас все равно не получится. Временами обстоятельства просто сильнее нас. В такие периоды важно помнить о простых рекомендациях.

Хватит себя жалеть

Если человек хочет стать сильным, ему стоит перестать жалеть себя. То, как мы ведём себя, столкнувшись с неурядицами в той или иной сфере, определяет, скорость решения проблемы. Даже если вы считаете, что проблема не имеет решения, вы всё равно можете выбирать то, как на нее реагировать. Например, вы расстались с любимым человеком и совершенно точно уверены в том, что восстановить отношения не получится. В таком случае нужно понять как можно скорее, что это не конец жизни. У вас будет шанс найти того, с кем можно связать свою жизнь и разделить счастье. Если же думать, что это конец всему, то именно так и окажется. Ваши мысли управляют реальностью. Помните об этом.

Не откладывайте дела на потом

Ищите возможность помочь себе прямо здесь и сейчас. Самое главное — действовать. Не просиживайте штаны и ни в коем случае не живите по принципу «у меня еще есть время, поэтому сделаю всё потом». Так ваши проблемы будут только накапливаться, но не будут никак решаться.

Формируйте в себе привычку смотреть на вещи реально

Если вам сейчас очень тяжело, попробуйте избавиться от пессимизма. Негативный взгляд на вещи совершенно точно приведет вас к еще большим проблемам. Когда человек не верит в лучший исход, это отдаляет его от счастья. Тем не менее, слишком позитивный взгляд на вещи тоже может быть опасным. Из-за него мы теряем связь с реальностью и можем становиться неосмотрительными, слишком самонадеянными.

Реализм — это то, к чему стоит стремиться каждому. Небольшая толика оптимизма нужна в трудные времена, а частичка скепсиса не помешает в периоды большого успеха. Помните о гармонии. Разум может быть и нашим лучшим союзником, и нашим злейшим врагом.

Не ставьте на себе крест. Если вы думаете, что что-то не сможете сделать, то ровно так и получится в итоге. Отслеживайте свои мысли и боритесь с тревогой. Психологическая устойчивость — это то, что нужно тренировать каждый день.

Составляйте план действий

Когда появилась какая-то очень трудная задача, не переживайте. Попробуйте просто разбить ее на несколько более простых. Это простой психологический совет для всех, кто столкнулся на первый взгляд с неподъемной ношей. Когда у вас есть не одна большая проблема, а задача, разделенная не несколько мелких, это существенно облегчает жизнь. Составьте план действий и следуйте ему неотступно. Не забывайте при этом собирать информацию и работать с фактами, а не с безосновательными догадками.

Просите о помощи

Если вы слишком гордый человек, то не просите, а принимайте её. Когда вам кто-то предлагает бескорыстно помочь в каком-то трудном деле, обязательно соглашайтесь. Это не слабость, а мудрость. Это поможет вам сэкономить кучу времени и сил.

Если же с гордостью у вас никаких проблем нет, то в критических ситуациях обязательно просите о помощи тех людей, которым вы доверяете. Это абсолютно нормально, ведь сегодня просите о поддержке вы, а завтра у вас появляется возможность помочь кому-то другому. Если человек искренне хочет сделать вам добро, не мешайте ему осуществить свои планы. Не забудьте поблагодарить от всего сердца того, кто пожертвовал ради вас своим временем и силами.