. Алина Иордан приглянулась Артёму Прохоренко гораздо больше Сайловой

Вадим Карасев

Алина Иордан намеревается выйти замуж, но по непонятной причине появилась на проекте в компании близнецов, из которых ей сильнее всего нравится Артём. Сейчас в отношениях с ним состоит Мария Сайлова, которая заметила, что Прохоренко строит с ней отношения из необходимости, в то время как сам ожидает на проекте другую девушку. Девушка поделилась с фанатами, что с Артёмом они целуются, словно пионеры, а о серьёзных отношениях даже думать нечего. В итоге Марии удалось выяснить, что за пределами проекта парень встречался с Алиной Иордан.В итоге руководство решило позвать на проект физиониста, чтобы выяснить, почему Прохоренко больше нравится Иордан, а не Сайлова. В итоге эксперт заявил, что Алина привлекает парня из-за своей энергетики. Естественно, Мария не в восторге от этого, однако решила подружиться с Алиной, так как у той нет матримониальных планов на братьев Прохоренко. Интересно, вернётся ли Иордан на Дом-2 с будущим супругом?