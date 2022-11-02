. Алла Пугачева нашла себе подработку в Израиле

В сети обсуждают новую работу певицы Аллы Пугачевой. После отъезда из России артистка лишилась ощущения стабильности и финансового благополучия. Если раньше её муж зарабатывал огромные деньги на телевидении, рекламе и корпоративах, то теперь его основной доход составляют гастроли. Хотя юморист хвастается, что билеты на его выступления во всем мире раскупают за пару месяцев, домой он теперь приносит в разы меньше денег. Семья Примадонны теперь живёт так скромно, что у них, похоже, даже нет денег на зарплату помощникам. Во всяком случае теперь выполнять функции «девочки на побегушках» приходится самой Алле Борисовне. Накануне в Сети появилось видео с объявлением юмориста о предстоящих гастролях, которое снимала лично Примадонна. Для того, чтобы поймать удачный свет и добавить в съемку динамику народной артистке пришлось долго пятиться задом по темным израильским улочкам. Так что в эмиграции Пугачева теперь «работает» на своего мужа, помогая ему зарабатывать хоть какие-то деньги. «И как до этого докатилась?» — удивляются фанаты.Кстати, если раньше ведущий ставил интересы супруги на первое место, то сейчас всё по-другому. Он уже объявил, что собирается проигнорировать день рождения супруги весной следующего года. 15 апреля он будет колесить по Европе с гастролями, пока именинница будет в одиночестве ждать его возвращения. Напомним, что Пугачева окончательно уехала из страны еще в конце сентября. Недавно стало известно о том, что после переезда она оформила своим детям второе гражданство. Сама оно получила израильский паспорт еще весной. Кстати, даркон недавно получила и Ксения Собчак. Благодаря этому документу она смогла недавно на фоне прошедшего в её доме обыска сбежать из России.