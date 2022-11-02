. Алла Пугачева нашла себе подработку в Израиле
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева нашла себе подработку в Израиле

Алла Пугачева нашла себе подработку в Израиле
В сети обсуждают новую работу певицы Аллы Пугачевой. После отъезда из России артистка лишилась ощущения стабильности и финансового благополучия. Если раньше её муж зарабатывал огромные деньги на телевидении, рекламе и корпоративах, то теперь его основной доход составляют гастроли. Хотя юморист хвастается, что билеты на его выступления во всем мире раскупают за пару месяцев, домой он теперь приносит в разы меньше денег. Семья Примадонны теперь живёт так скромно, что у них, похоже, даже нет денег на зарплату помощникам. Во всяком случае теперь выполнять функции «девочки на побегушках» приходится самой Алле Борисовне. Накануне в Сети появилось видео с объявлением юмориста о предстоящих гастролях, которое снимала лично Примадонна. Для того, чтобы поймать удачный свет и добавить в съемку динамику народной артистке пришлось долго пятиться задом по темным израильским улочкам. Так что в эмиграции Пугачева теперь «работает» на своего мужа, помогая ему зарабатывать хоть какие-то деньги. «И как до этого докатилась?» — удивляются фанаты.
Кстати, если раньше ведущий ставил интересы супруги на первое место, то сейчас всё по-другому. Он уже объявил, что собирается проигнорировать день рождения супруги весной следующего года. 15 апреля он будет колесить по Европе с гастролями, пока именинница будет в одиночестве ждать его возвращения. Напомним, что Пугачева окончательно уехала из страны еще в конце сентября. Недавно стало известно о том, что после переезда она оформила своим детям второе гражданство. Сама оно получила израильский паспорт еще весной. Кстати, даркон недавно получила и Ксения Собчак. Благодаря этому документу она смогла недавно на фоне прошедшего в её доме обыска сбежать из России.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года погадать на суженого
Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года
Иран объяснил выгоду от покупки российского газа
Иран объяснил выгоду от покупки российского газа
Алла Пугачева нашла себе подработку в Израиле
Алла Пугачева нашла себе подработку в Израиле
Анна Семенович считает, что мужчины в возрасте лучше ровесников
Анна Семенович считает, что мужчины в возрасте лучше ровесников
Регина Тодоренко шокировала своими травмами
Регина Тодоренко шокировала своими травмами
Даня Милохин влип в очередную историю
Даня Милохин влип в очередную историю
Дочка Михаила Галустяна не успевает, не есть ни спать
Дочка Михаила Галустяна не успевает, не есть ни спать
Российского военкома отправили в отставку за ошибки при мобилизации
Российского военкома отправили в отставку за ошибки при мобилизации
Лучше не злите охранника
Лучше не злите охранника
Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке
Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке
Критики в восторге от Ghost Song — игра выходит завтра, сразу в Game Pass
Критики в восторге от Ghost Song — игра выходит завтра, сразу в Game

Топ на сегодня

"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и его друзей
Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и

Еще по теме

Алла Пугачева завела Instagram и добавила фото в «игривом паричке»
Ирина Салтыкова в шоке от эмиграции Аллы Пугачевой
Замок Аллы Пугачевой приносит ей огромные убытки
Дети Аллы Пугачевой не смогут попасть в престижную школу в Израиле