. Анна Семенович считает, что мужчины в возрасте лучше ровесников
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Анна Семенович считает, что мужчины в возрасте лучше ровесников

Анна Семенович считает, что мужчины в возрасте лучше ровесников
Певица и ведущая Анна Семенович рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на двадцать лет. Артистка часто делится со своими подписчиками в соцсетях подробностями личной жизни. Пышногрудая блондинка как-то рассказывала, что у нее был опыт романтических встреч на расстоянии. Накануне пользователям стало интересно, смогла бы певица строить отношения с мужчиной старше нее на 20 лет. По ее словам, она бы смогла быть с таким спутником, если бы у нее были бы чувства к нему. По мнению блондинки, чаще всего взрослые мужчины умные и умеющие ценить свою вторую половинку.
Далее поклонники поинтересовались у Семенович, возьмет ли она фамилию мужа после свадьбы. Певица объяснила, что, если ее супругу это будет важно, то она пойдет на этот шаг. Если же нет, то артистка оставит свою знаменитую фамилию. «Я сделала все для этой фамилии, чтобы ее прославить. Мне кажется, она у меня прекрасная», — гордо заявила исполнительница в соцсетях. Блондинка попыталась найти любовь в программе «Давай поженимся!». Тогда она сделала выбор в пользу бизнесмена Юрия. Многие поклонники говорили, что Юрий подходит певице, и они хорошо смотрятся вместе. Однако через некоторое время пара рассталась.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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