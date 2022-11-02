. Аренда недвижимости в Эмиратах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аренда недвижимости в Эмиратах

Дубай - перспективное место как для переезда на постоянное место жительства, так и для инвестиций в недвижимость. Этим можно воспользоваться, сдав уже имеющееся в собственности жильё, или сняв что-то из того, что уже имеется.

Аренда недвижимости в Эмиратах

Хорошие предложения можно встретить в интернете - но не на обычных досках объявлений. Следует пользоваться только официальными сайтами компаний, основное направление деятельности которых - аренда недвижимости в Дубае и ее продажа. Только такие агентства могут гарантировать верный подбор помещения, его хорошее состояние и подходящую стоимость.

Что можно арендовать в Дубае

В основном это просто жилые квартиры, но famproperties.ru специализируется на сдаче в аренду и продаже премиальной недвижимости - это виллы, пентхаусы и апартаменты.

Последние - хороший способ инвестировать: апартаменты относятся к коммерческой недвижимости. Если вы покупаете их, жить там не сможете, но сможете зарабатывать на сдаче. Приобретя виллу, в ней можно жить постоянно или приезжать на время.

Прежде чем арендовать жильё или коммерческое помещение, следует учесть:

  • район, в котором оно находится;
  • какой застройщик размещает предложение;
  • сдан ли уже дом в эксплуатацию или он находится на стадии строительства;
  • что предлагается - взять в аренду или приобрести в безраздельное бессрочное пользование.

Почему выбор застройщика важен

Компания, занимающаяся строительством, должна быть достаточно надёжной - это дорогостоящая покупка, и желательно, чтобы вложения оправдались. Изучите отзывы о ней, обзоры, рейтинг - всё, что есть в открытом доступе.

На сайте агентства https://famproperties.ru/ находятся выгодные предложения об аренде недвижимости премиум-класса. Есть возможность получить онлайн-консультацию, в ходе которой сотрудники агентства расскажут, какое жильё подойдёт вам наилучшим образом. Также здесь есть и рейтинг застройщиков.

Подобрать объект можно и без консультации - просто при первом посещении сайта. Как только вы заходите в соответствующий раздел, вам предлагается небольшая анкета, из которой сотрудники агентства сделают вывод о том, что вам требуется: недвижимость для жизни или для инвестиций, её тип, приблизительная стоимость и количество спален. После того, как вы ответите на все вопросы, предлагается заполнить форму, чтобы связаться с представителем компании уже для полноценной консультации.

# Недвижимость

Последние новости

Названы плюсы и минусы для экономик стран СНГ от приезда россиян
Названы плюсы и минусы для экономик стран СНГ от приезда россиян
Return to Monkey Island не выйдет на Xbox One — в Game Pass только для Xbox Series X | S
Return to Monkey Island не выйдет на Xbox One — в Game Pass только
Беременная Ольга Орлова раскрыла поклонникам пол будущего ребенка
Беременная Ольга Орлова раскрыла поклонникам пол будущего ребенка
Секреты счастливой любви для рожденных в год Козы
Секреты счастливой любви для рожденных в год Козы
Игра на расстоянии одного клика
Игра на расстоянии одного клика
Аренда недвижимости в Эмиратах
Аренда недвижимости в Эмиратах
В Британии подают в суд на "группу Вагнера"
В Британии подают в суд на "группу Вагнера"
В МИД выступили против введения запрета на въезд в Россию
В МИД выступили против введения запрета на въезд в Россию
Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch
Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch
Два рыцаря, которые ведут странный бой сковородкой
Два рыцаря, которые ведут странный бой сковородкой
Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более дешевой цене
Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более
Искусство быть молодой: почему француженки стареют позже других женщин
Искусство быть молодой: почему француженки стареют позже других женщин

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил

Еще по теме

Коммерческие проекты от ТПС «Недвижимость»
Мошенники активизируются на рынке недвижимости
Аренда недвижимости: сезонность и спрос
Во сколько обойдется квартира в новостройке в Казахстане