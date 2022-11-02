. Аренда недвижимости в Эмиратах

Вадим Карасев

Дубай - перспективное место как для переезда на постоянное место жительства, так и для инвестиций в недвижимость. Этим можно воспользоваться, сдав уже имеющееся в собственности жильё, или сняв что-то из того, что уже имеется.

Хорошие предложения можно встретить в интернете - но не на обычных досках объявлений. Следует пользоваться только официальными сайтами компаний, основное направление деятельности которых - аренда недвижимости в Дубае и ее продажа. Только такие агентства могут гарантировать верный подбор помещения, его хорошее состояние и подходящую стоимость.

Что можно арендовать в Дубае

В основном это просто жилые квартиры, но famproperties.ru специализируется на сдаче в аренду и продаже премиальной недвижимости - это виллы, пентхаусы и апартаменты.

Последние - хороший способ инвестировать: апартаменты относятся к коммерческой недвижимости. Если вы покупаете их, жить там не сможете, но сможете зарабатывать на сдаче. Приобретя виллу, в ней можно жить постоянно или приезжать на время.

Прежде чем арендовать жильё или коммерческое помещение, следует учесть:

район, в котором оно находится;

какой застройщик размещает предложение;

сдан ли уже дом в эксплуатацию или он находится на стадии строительства;

что предлагается - взять в аренду или приобрести в безраздельное бессрочное пользование.

Почему выбор застройщика важен

Компания, занимающаяся строительством, должна быть достаточно надёжной - это дорогостоящая покупка, и желательно, чтобы вложения оправдались. Изучите отзывы о ней, обзоры, рейтинг - всё, что есть в открытом доступе.

На сайте агентства https://famproperties.ru/ находятся выгодные предложения об аренде недвижимости премиум-класса. Есть возможность получить онлайн-консультацию, в ходе которой сотрудники агентства расскажут, какое жильё подойдёт вам наилучшим образом. Также здесь есть и рейтинг застройщиков.

Подобрать объект можно и без консультации - просто при первом посещении сайта. Как только вы заходите в соответствующий раздел, вам предлагается небольшая анкета, из которой сотрудники агентства сделают вывод о том, что вам требуется: недвижимость для жизни или для инвестиций, её тип, приблизительная стоимость и количество спален. После того, как вы ответите на все вопросы, предлагается заполнить форму, чтобы связаться с представителем компании уже для полноценной консультации.