Артёмова и Писаренко решили устроить свадьбы на Дом-2 ч один день — 31 декабря
Сегодня, 21:05 Вадим Карасев
Подать заявление в ЗАГС на Дом-2 решили одновременно две новые пары. Отмечать торжество они тоже будут в один день. Распишутся 24 декабря, а отпразднуют 31.
На телестройке произошло интересное событие: сразу две новые пары решили узаконить свои отношения и уже подали заявление в ЗАГС. Как оказалось, отмечать торжество они планируют тоже в один день — 31 декабря, хотя сама роспись состоится 24. Пожениться желает Алина Иордан со своим избранником Алексеем и Мария Писаренко с Дмитрием Юдиным, который является её сожителем.
Кажется, совсем недавно всё говорили о нежелании Марии строить какие-либо отношения с отцом ребёнка, однако уже сейчас ведущие уговорили их узаконить отношения. И всё это при том, что прямо перед походом в ЗАГС случилось то, что слегка выбило Юдина из колеи. Писаренко решила на целый час уединиться с Данилом Хаваловым в кладовке. Раньше ведущие планировали поженить Сергея Сичкаря и Леру Шимасюк, но вместо этого они выбрали две другие пары, которые долго жили вместе за пределами Дом-2, но так и не удосужились расписаться.
По материалам: life-dom2