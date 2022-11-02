. Байдену задали три неудобных вопроса о помощи Украине

Вадим Карасев

Обозреватель Newsweek Блейкмор заявила о тревоге из-за помощи США Украине

Помощь США Украине вызывает три повода для тревоги, считает обозреватель Алисса Блейкмор в своей статье в журнале Newsweek

Так, она перечислила неудобные вопросы: Вашингтон дает кратно больше сомневающейся Европы, президент США Джо Байден слишком активно пользуется своими чрезвычайными полномочиями, при этом миллиарды долларов налогоплательщиков «съедает» украинская коррупция.

Журналист подсчитала, что выделенная Киеву с момента вступления Байдена в должность сумма помощи Украине составила более 18 миллиардов долларов. По ее мнению, неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву вызывает серьезную тревогу по трем аспектам.

В первую очередь, средства американских налогоплательщиков намного превышают те суммы, которые обязались выделять на оказание помощи Украине все европейские страны.

Кроме того, активное применение полномочий полномочий на получение денег для утверждения помощи Украине. Так, с августа прошлого года по нынешний октябрь Байден 24 раза воспользовался этими полномочиями, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов.

Кроме того, вызывает тревогу и репутация Украины как коррумпированной квазидемократии, указывает журналист.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об опасениях властей США, что поставки военной помощи Украине могут быть использованы не по назначению, в связи с чем в стране захотели следить за тем, куда уходят поставки, по примеру Афганистана.