. Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной

Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной
Лариса Долина унизила певицу Валю Карнавал. Выпуск «Музыкалити» с Ларисой Долиной и Валей Карна.val зрители обсуждают до сих пор. Общественность разделилась на два лагеря: одни встали на сторону всеми уважаемой артистки, другие — поддерживают блогершу. Не обошлось и без хейта. Негатив обрушился на обеих исполнительниц. Сторонники Карна.val обвинили певицу в высокомерии, а фанаты Долиной окрестили блогершу бездарностью. Особенно жесток в высказываниях был Виктор Дробыш, который назвал Валю чучелом огородным. В YouTube-шоу «Вопрос ребром» Карна.val призналась, что слова уважаемых артистов причинили ей боль. Баста решил напомнить зрителям о сути конфликта, встав на сторону 20-летней девушки. «Лариса Долина с высоты прожитых лет, профессионализма, опыта, позволила себе, на мой взгляд, достаточно некорректные высказывания в сторону немузыкантов, девчонок, которые поют свои песни, как умеют, потому что это кайф. Людям в кайф петь песни. Валя же не говорит: «Вот у меня диплом консерватории». У каждого свой взгляд. Лариса Долина — большая певица, серьезный музыкант. Просто самоутверждаться, сколько там диезов… Я учился, мог бы ответить, но так не пою, как Лариса Долина», — говорил рэпер.
Басте не понравились и резкие слова Виктора Дробыша относительно внешности тиктокерши. Он считает, что старшие коллеги по цеху должны вдохновлять юное поколение, а не критиковать. «Музыканты, которые позволяют себе спускаться до оскорблений и унижений, сразу же себя обезличивают. Приходится людям переходить на личности, к сожалению. Если бы мне тоже так кто-то сказал, я бы не был столь корректен, как Валя. Я встречался с Ларисой Долиной, Дробышем. Это ней найс. Когда ты крутой, взрослый человек, ты должен поддержать человека. Музыкантов, которые не знают сколько диезов в ми-миноре, миллион. Я не певец. Мы любим музыку за самобытность. Если тебя слушают миллионы или десять человек — твой успех. Все имеет место быть. Злым не нужно быть просто», — негодовал Баста. Несмотря на возмущения, рэпер отметил, что высоко ценит талант Долиной. Артист также восхитился снимками звезды. «Выглядит великолепно!» — сказал он.
# Шоу-бизнес Карнавал Валя
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксению Собчак подвел алкоголь
Ксению Собчак подвел алкоголь
Константин Меладзе нанес психологическую травму певице
Константин Меладзе нанес психологическую травму певице
Ксения Собчак скоро вернется в Россию, заявила ее мама
Ксения Собчак скоро вернется в Россию, заявила ее мама
Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной
Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной
Депутат требует лишить Светлану Лободу родительских прав
Депутат требует лишить Светлану Лободу родительских прав
Минсельхоз предупредил о снижении урожая в следующем году
Минсельхоз предупредил о снижении урожая в следующем году
Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со стороны Украины
Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со
«Одноклассники» запустили новую функцию
«Одноклассники» запустили новую функцию
Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер
Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass —
Совфед расширил полномочия правительства России в сфере безопасности
Совфед расширил полномочия правительства России в сфере безопасности
Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой фотографий (16 фото)
Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой
Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкам
Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкам

Топ на сегодня

Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски

Еще по теме

«Сидит писюлечка», — Ая из «Город 312» раскритиковала Валю Карнавал
Валя Карнавал пережила жуткую ненависть после общения с Ларисой Долиной
Ларисе Долиной желают смерти дети
Егор Шип о ссоре Карнавал и Долиной: «Конфликт у них начался ещё в гримерке»