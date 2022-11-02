. Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной

Лариса Долина унизила певицу Валю Карнавал. Выпуск «Музыкалити» с Ларисой Долиной и Валей Карна.val зрители обсуждают до сих пор. Общественность разделилась на два лагеря: одни встали на сторону всеми уважаемой артистки, другие — поддерживают блогершу. Не обошлось и без хейта. Негатив обрушился на обеих исполнительниц. Сторонники Карна.val обвинили певицу в высокомерии, а фанаты Долиной окрестили блогершу бездарностью. Особенно жесток в высказываниях был Виктор Дробыш, который назвал Валю чучелом огородным. В YouTube-шоу «Вопрос ребром» Карна.val призналась, что слова уважаемых артистов причинили ей боль. Баста решил напомнить зрителям о сути конфликта, встав на сторону 20-летней девушки. «Лариса Долина с высоты прожитых лет, профессионализма, опыта, позволила себе, на мой взгляд, достаточно некорректные высказывания в сторону немузыкантов, девчонок, которые поют свои песни, как умеют, потому что это кайф. Людям в кайф петь песни. Валя же не говорит: «Вот у меня диплом консерватории». У каждого свой взгляд. Лариса Долина — большая певица, серьезный музыкант. Просто самоутверждаться, сколько там диезов… Я учился, мог бы ответить, но так не пою, как Лариса Долина», — говорил рэпер.Басте не понравились и резкие слова Виктора Дробыша относительно внешности тиктокерши. Он считает, что старшие коллеги по цеху должны вдохновлять юное поколение, а не критиковать. «Музыканты, которые позволяют себе спускаться до оскорблений и унижений, сразу же себя обезличивают. Приходится людям переходить на личности, к сожалению. Если бы мне тоже так кто-то сказал, я бы не был столь корректен, как Валя. Я встречался с Ларисой Долиной, Дробышем. Это ней найс. Когда ты крутой, взрослый человек, ты должен поддержать человека. Музыкантов, которые не знают сколько диезов в ми-миноре, миллион. Я не певец. Мы любим музыку за самобытность. Если тебя слушают миллионы или десять человек — твой успех. Все имеет место быть. Злым не нужно быть просто», — негодовал Баста. Несмотря на возмущения, рэпер отметил, что высоко ценит талант Долиной. Артист также восхитился снимками звезды. «Выглядит великолепно!» — сказал он.