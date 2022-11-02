. Беременная Ольга Орлова раскрыла поклонникам пол будущего ребенка

Вадим Карасев

Около месяца назад 44-летняя ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова объявила о беременности, показав округлившийся живот. Однако лишь сейчас экс-солистка группы "Блестящие" раскрыла, кого же она на самом деле ждет - мальчика или девочку.

Ольга Орлова в настоящее время находится на позднем сроке беременности. Звезда решила намекнуть на пол своего будущего малыша, опубликовав анекдот.



Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: "Когда уже мне сообщат пол моего сына?". УЗИст строго смотрит на него и сдержанно отвечает: "Сообщаю: Пол вашего сына — девочка".



Чтобы окончательно развеять все сомнения поклонников, Ольга Орлова сопроводила свой пост эмодзи в виде бантов розового цвета.

Подписчики певицы тут же принялись поздравлять звезду в комментариях. "Как здорово в таком возрасте родить дочь", "Дочка вам как нельзя кстати. Сын уже есть", - пишут пользователи Сети.

Среди отметившихся оказалась и экс-коллега Ольги Орловой по группе "Блестящие" Анна Семенович.

Орлова рассказала, где намерена рожать ребенка

Телеведущая частенько отдыхает за рубежом, радуя подписчиков красочными фотографиями. Тем не менее звезда хочет, что ребенок у нее появился на Родине.

"Рожать планирую в России, другие варианты не рассматриваю даже", - заявила экс-солистка группы "Блестящие".

Напомним, у певицы есть сын Артем, которого она родила 21 год назад от другого предпринимателя - бизнесмена Александра Карманова. Сейчас певица ждет ребенка от предпринимателя Валерия, который старше ее на 10 лет.