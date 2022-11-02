Беременная Ольга Орлова раскрыла поклонникам пол будущего ребенка
Около месяца назад 44-летняя ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова объявила о беременности, показав округлившийся живот. Однако лишь сейчас экс-солистка группы "Блестящие" раскрыла, кого же она на самом деле ждет - мальчика или девочку.
Ольга Орлова в настоящее время находится на позднем сроке беременности. Звезда решила намекнуть на пол своего будущего малыша, опубликовав анекдот.
Чтобы окончательно развеять все сомнения поклонников, Ольга Орлова сопроводила свой пост эмодзи в виде бантов розового цвета.
Подписчики певицы тут же принялись поздравлять звезду в комментариях. "Как здорово в таком возрасте родить дочь", "Дочка вам как нельзя кстати. Сын уже есть", - пишут пользователи Сети.
Среди отметившихся оказалась и экс-коллега Ольги Орловой по группе "Блестящие" Анна Семенович.
Орлова рассказала, где намерена рожать ребенка
Телеведущая частенько отдыхает за рубежом, радуя подписчиков красочными фотографиями. Тем не менее звезда хочет, что ребенок у нее появился на Родине.
"Рожать планирую в России, другие варианты не рассматриваю даже", - заявила экс-солистка группы "Блестящие".
Напомним, у певицы есть сын Артем, которого она родила 21 год назад от другого предпринимателя - бизнесмена Александра Карманова. Сейчас певица ждет ребенка от предпринимателя Валерия, который старше ее на 10 лет.