Мировое зло сегодня многолико, а его корни уходят вглубь истории

Украинский терроризм направлен как на собственных, так и на российских граждан, он поддерживается на государственном уровне, а западные страны и даже влиятельные международные организации закрывают глаза на действия националистов. Об этом шла речь на круглом столе в «Парламентской газете» 2 ноября.

Корни зла

Терроризм давно стал одной из привычных форм украинского национализма, идеология и ее проявления формировались с начала прошлого столетия, уверен член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Он привел исторические факты. Еще в 1903 году были опубликованы так называемые «Десять заповедей» Михновского, где идеолог прямо указывал, что «москали, ляхи, венгры, румыны — враги нашего народа». В 1908 году во Львове был убит наместник Галиции граф Анджей Потоцкий, что открыло дорогу большому террору.

В начале 1930-х члены организации украинских националистов организовали более шестидесяти покушений и убийств. Одним из самых громких стал расстрел в 1934 году в Варшаве министра внутренних дел Польши Перацкого, который осуществили украинские националисты Мельник, Шухевич и молодой Бандера. Последний за это был посажен в тюрьму и находился там, пока его не освободили немецкие фашисты.





Развернутый после 2014 года Украиной террор и убийства лидеров общественного мнения на освобожденных территориях, по словам Максима Григорьева, имеют явный аналог — убийства, организованные украинскими националистами после 1945 года на советской территории. По оценкам историков, тогда были убиты около 30 тысяч человек. А современные украинские пытки российских военнослужащих заставляют вспомнить те пытки, которые применяли украинские пособники нацистов во время Великой Отечественной войны, добавил член ОП Максим Григорьев.

Современные террористы вдохновляются идеями «героев» прошлого и имеют с ними общие цели: создание атмосферы страха, считает историк, уверен научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков. Похищения нелояльных, пытки пленных солдат, обстрелы городов, «засевание» территорий минами — все это составляющие явно террористической агрессии, добавил эксперт.

Сплотиться и победить

Ни одно общество не может быть готовым к террористическим действиям, но сегодня важно показать, что россияне не готовы с этим мириться. Об этом в ходе дискуссии сказал член Комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. «Нам нужно сплотиться, больше обращать внимание на подозрительных людей, подозрительные действия и больше контактировать с правоохранительными органами. Другого способа борьбы нет», — уверен депутат.

Попытки тех или иных террористических проявлений или планы их осуществить украинские националисты, по данным Шеремета, предпринимают регулярно. В том, что большинство из них не становятся реальностью, заслуга российских спецслужб. «Но терроризм сегодня очень высокотехнологичный, ряд процессов управляется со спутников, поэтому и нашим спецслужбам нужно наращивать технологическую составляющую», — считает Михаил Шеремет.





И, конечно, крайне сложно или практически невозможно бороться с терроризмом усилиями только одного государства. Мнения о том, кто может быть союзником России в этой борьбе, разделились. Та же ООН, по словам главы МИД Луганской народной республики в 2017-2022 годах Владислава Дейнеги, сегодня является не главным миротворцем планеты, а инструментом сдерживания во многих вопросах. «Если мировое сообщество уходит от ответственности, нужно что-то менять в нем и искать такие подходы, при которых коллективные усилия по противодействию терроризму будут эффективными», — предложил Дейнего.

Россия, по словам Максима Григорьева, в борьбе с украинским терроризмом может опереться на опыт Чеченской кампании 90-х годов прошлого века. Тогда боевики тоже получали поддержку из других стран, но в итоге их подполья были разгромлены. То же, вне всяких сомнений, будет и современными украинскими националистами.



