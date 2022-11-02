. Британская нефтегазовая компания рекордно заработала на энергокризисе
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Британская нефтегазовая компания рекордно заработала на энергокризисе

Британская нефтегазовая компания рекордно заработала на энергокризисеReuters: высокие цены на газ позволили ВР удвоить прибыль до $8,15 млрд в третьем квартале

Британская нефтегазовая компания ВР смогла заработать на энергокризисе и получить рекордную прибыль (без учета разовых факторов) в размере 8,15 миллиарда долларов в третьем квартале, пишет Reuters. Это превышает показатель прибыли за аналогичный период прошлого года (3,3 миллиарда долларов) более чем в два раза.

Ключевыми причинами резкого роста доходов стали «исключительные результаты маркетинга и торговли газом», а также высокие цены на газ, компенсирующие более слабую маржу переработки и «средние» продажи нефти, указывает Reuters со ссылкой на данные компании. Прибыль подразделений газа и зеленой энергетики увеличилась более чем вдвое по сравнению со вторым кварталом.

Исключительный результат по прибыли в третьем квартале, которая оказалась на 2 миллиарда долларов больше, чем прогнозировали аналитики, позволил ВР продолжить программу выкупа своих акций. Компания потратит на эти цели еще 2,5 миллиарда долларов при том, что в этом году уже было потрачено 7,6 миллиарда.

При этом рекордные прибыли энергетических и нефтегазовых компаний усиливают желание политиков обложить отрасль новыми налогами, которые смогут помочь странам справить с растущими счетами на электроэнергию, замечает агентство. ВР в этом году рассчитывает выплатить 2,5 миллиарда долларов налогов только за своей бизнес по добыче в Северном море. За третий квартал налоговые отчисления компании составили более 5 миллиардов долларов.

BP также заявила, что ожидает сохранение волатильности на мировых рынках газа в четвертом квартале из-за снижения поставок газа в Европу со стороны России. Маржа в переработке останется высокой из-за санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

27 октября глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что ВР сохранила свою долю в акционерном капитале компании вопреки заявлениям о решении выйти из российских проектов. При этом ВР не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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