. Центробанки закупили рекордный за 55 лет объем золота

Вадим Карасев

За июль-сентябрь 2022 года центробанки разных государств закупили около 400 тонн золота. Показатель более чем в четыре раза превысил значение за аналогичный период прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Совокупно за первые девять месяцев текущего года центральные банки приобрели 673 тонны золота, в полтора раза больше, чем за весь 2021-й год (454 тонны). По информации агентства, закупки драгоценного металла за неполный год оказались самыми большими с 1967 года – тогда еще американский доллар обеспечивался золотом.

В 2022-м цены на золото испытывают серьезное давление вследствие жесткой монетарной политики Федеральной резервной службы США, в этом году она сообщила о повышении процентных ставок для борьбы с высоким уровнем инфляции. Среди последних покупателей золота по данным WGC числятся ЦБ Турции и Катара, а также неизвестные участники рынка.

"Не все официальные ведомства публично сообщают о своих золотых резервах или делают это с задержкой. Мы не можем исключить возможность дальнейших незарегистрированных покупок", — написано в квартальном отчете WGC.

В документе WGC отмечается, что спрос на золото в III квартале 2022 года на 28% превысил аналогичный период прошлого года, составив 1181 тонну. Спрос с I квартала возрос на 18% по сравнению с тем же периодом 2021 года, вернувшись к допандемическому уровню. Объем покупок драгоценностей достиг 523 тонн, поднявшись на 10% относительно показателей 2021-го года, даже несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике.