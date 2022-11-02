. Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку для детей на Хеллоуин

Хоккеист Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской отметили в США праздник Хеллоуин с детьми. Сережа нарядился Человеком-пауком, а Илья – Халком. Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Знаменитый хоккеист привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Теперь у него подрастают сыновья: четырехлетний Сергей и двухлетний Илья. Каждый год пара привозит наследников в Москву. Летом Шубская проводила время с родными в столице. Она также отмечала дни рождения малышей в кругу близких. Но недавно супруги снова уехали в США. Там у них есть большой особняк. Жена хоккеиста большую часть времени посвящает семье.На этот раз Шубская решила отпраздновать Хэллоуин. Весь дом она украсила в стиле праздника тыквами, вырезками в виде летучих мышей. Собралось много детей в гостях у хоккеиста. Анастасия запечатлела, как маленький сын в костюме Халка ждет, когда ему нанесут грим. А вот Сергей был в костюме Человека-паука.Дети отправились за конфетами. Они решили использовать традицию праздника, когда нужно ходить по домам и выпрашивать сладости. В США этот праздник отмечают с большим размахом.Когда Анастасия увидела сына Илью в образе Халка, то он ее умилил. Мальчик старательно рычал, пытаясь напугать всех. Поклонники восхитились сыновьями Овечкина.