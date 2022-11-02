. Даня Милохин влип в очередную историю

Певец Даня Милохин вернулся в Россию и снова попал в историю. Артист вернулся домой после большего скандала. Чуть больше недели назад он внезапно отказался от участия в шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с Евгенией Медведевой. Блогер не предупредил заранее о своем намерении уехать из страны не только партнершу, но и продюсера проекта. Илья Авербух рассказывал журналистам, что был шокирован предательством Милохина. Он подставил всю команду шоу, которой пришлось экстренно искать ему замену. Было известно, что Даню ждет расплата за этот поступок: его должны были оштрафовать за нарушение контрактных обязательств. Помимо этого Авербух призывал других продюсеров отказываться в дальнейшем от работы с ненадежным Милохиным.Похоже, что звезде Сети доступно объяснили, как побег скажется на его дальнейшей карьере. Уже вчера Даня вернулся обратно в Россию. Никаких комментариев о возможном возобновлении тренировок он не дает. После всего случившегося, скорее всего, его вряд ли примут обратно с распростертыми объятиями. Новость о приезде Милохина, кстати, накануне подтвердила актриса Агата Муцениеце. Она рассказала, что проезжала мимо, когда сотрудники ГИБДД остановили машину блогера в центре столицы для проверки документов. «Тот момент, когда едешь по центру, а Милохина остановили... Пока, Даня», — поделилась Агата. Напомним, что Медведева затаила на Милохина серьезную обиду. Она отписалась от него в тот же день, когда он сел на борт самолета до Дубая. За прошедшую неделю она провела тренировки с несколькими потенциальными партнерами. Одним из них, кстати, стал сын Авербуха Мартин.