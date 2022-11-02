. День 2 ноября в истории

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2013 году. Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, Гилене Дюпоне и Клоде Верлоне, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.

По данным ООН, за последние 14 лет в мире погибли более 1000 журналистов и только в одном из десяти случаев преступление раскрывается и виновники несут наказание.

84 года назад (1938) звание Героя Советского Союза впервые было присвоено женщинам.

Героями Советского Союза стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова.

В сентябре 1938 года они совершили самый длинный в истории беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. За 26 часов 29 минут летчицы на самолёте АНТ-37 «Родина» пролетели 6450 километров и совершили вынужденную посадку на Дальнем Востоке в районе Кэрби, на берегу реки Аргунь. Точные координаты места приземления их никто не знал. Через несколько дней поисков самолёт был найден, и летчицы вернулись в Москву.

85 лет назад (1937) над Кремлём были впервые зажжены рубиновые звёзды.

Они заменили металлические звезды с уральскими самоцветами, которые украшали башни Кремля в 1935-1937 годах.

Рубиновые звёзды были изготовлены по эскизам главного художника Большого театра Фёдора Фёдоровского. В основании каждой из них установлен подшипник, чтобы они, несмотря на свой большой вес (более 1 тонны), могли вращаться как флюгер.

Что интересно, все Кремлевские звёзды отличаются по размерам. Например, на Боровицкой башне размах лучей звезды составляет 3,2 метра, а на Спасской и Никольской — 3,75 метра.

128 лет назад (1894) на престол взошел последний император Российской империи Николай II.

За несколько часов до своей смерти Александр III обязал своего старшего сына — Николая II — подписать Манифест о восшествии на престол. В мае 1896 года он был коронован.

Царствование последнего императора Российской империи было ознаменовано как бурным экономическим развитием России, так и ростом революционного движения в стране и напряжения во внешнеполитической ситуации в мире. В годы его правления произошли революция 1905-1907 годов, Русско-японская война 1904-1905 годов, Первая мировая война и другие драматические события. В 1905 году Николай II подписал знаменитый манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», которым в качестве законодательного органа создавалась Государственная Дума.

В ходе Февральской революции, 15 марта 1917 года, император подписал акт отречения от престола, передав власть своему брату великому князю Михаилу Александровичу, который от короны также отказался. Позднее по приказу Временного правительства Николай II и его семья были арестованы. Первое время они находились в Царском Селе, потом их перевезли сначала в Тобольск, а потом в Екатеринбург.

В ночь на 17 июля 1918 года Николай II, царица, их дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын — цесаревич Алексей и несколько приближенных были расстреляны без суда и следствия в подвале дома Ипатьева.

301 год назад (1721) Пётр I принял императорский титул, а Россия стала империей.

Пётр вступил на престол в 10-летнем возрасте, в 1682 году, через 7 лет стал править самостоятельно (до 1689 года его формальным соправителем был брат Иван).

После заключения между Россией и Швецией Ништадтского мира, Россия получила выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. В ознаменование этого события Сенат и Святейший Синод приняли решение преподнести Петру I титул Императора Всероссийского с формулировкой: «как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны».

2 ноября 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга под залпы орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и 125 галер, расположенных на Неве, Пётр I принял новый титул.