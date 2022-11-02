. Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных

Вадим Карасев

Депутат новой волны, заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в свой день рождения отказалась от подарков и призвала сограждан направить средства на помощь семьям мобилизованных.

Оглоблина призвала своих подписчиков, желающих поздравить ее с праздником, уделить внимание общественной организации из ее родной Республики Мордовия. Организация занимается помощью семьям мобилизованных граждан.

"Республика, как и другие регионы, отправила своих мужчин защищать Родину, а их семьи сейчас ждут нашей поддержки. Им готова дополнительно помогать республиканская организация “Много дети”. Сейчас на базе организации открывается Центр для реабилитации и поддержки детей-инвалидов. Командой организации принято решение расширить помощь и для детей, мам и бабушек, которые тяжело переживают расставание со своими мужчинами", — рассказала депутат в социальных сетях.

По словам Оглоблиной, сейчас организация решает вопрос с помещением, а оборудование закупается за счет финансирования Фонда президентских грантов. Однако не хватает средств на косметический ремонт и коммунальные расходы. Депутат призвала сограждан поддержать запуск работы реабилитационного Центра в формате благотворительного пожертвования и разместила реквизиты в публикации.