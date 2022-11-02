. Депутат требует лишить Светлану Лободу родительских прав

Худяков в шоке от поступка певицы Светланы Лободы. Политик уверен, что Светлана Лобода подвергла опасности жизнь своего ребенка. Политик Роман Худяков пришел в ужас, когда увидел, что Светлана Лобода привела свою 11-летнюю дочь Еву на митинг в Эстонии.«Органы опеки Евросоюза, вы где?! Ребенок на митинге — это всегда опасно. Один идиот бросит петарду — по самым разным причинам, и маленькая девочка, которую мать Лобода не бережет, будет первой, кого затопчут — нельзя такого обращения с детьми допускать», — написал политик в соцсетях. Худяков считает, что дети в этом возрасте не могут осознавать свою политическую позицию, и присутствие дочки Лободы было максимально неуместно на подобного рода мероприятии.