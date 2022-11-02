. Депутат требует лишить Светлану Лободу родительских прав
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Депутат требует лишить Светлану Лободу родительских прав

Депутат требует лишить Светлану Лободу родительских прав
Худяков в шоке от поступка певицы Светланы Лободы. Политик уверен, что Светлана Лобода подвергла опасности жизнь своего ребенка. Политик Роман Худяков пришел в ужас, когда увидел, что Светлана Лобода привела свою 11-летнюю дочь Еву на митинг в Эстонии.
«Органы опеки Евросоюза, вы где?! Ребенок на митинге — это всегда опасно. Один идиот бросит петарду — по самым разным причинам, и маленькая девочка, которую мать Лобода не бережет, будет первой, кого затопчут — нельзя такого обращения с детьми допускать», — написал политик в соцсетях. Худяков считает, что дети в этом возрасте не могут осознавать свою политическую позицию, и присутствие дочки Лободы было максимально неуместно на подобного рода мероприятии.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксению Собчак подвел алкоголь
Ксению Собчак подвел алкоголь
Константин Меладзе нанес психологическую травму певице
Константин Меладзе нанес психологическую травму певице
Ксения Собчак скоро вернется в Россию, заявила ее мама
Ксения Собчак скоро вернется в Россию, заявила ее мама
Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной
Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной
Депутат требует лишить Светлану Лободу родительских прав
Депутат требует лишить Светлану Лободу родительских прав
Минсельхоз предупредил о снижении урожая в следующем году
Минсельхоз предупредил о снижении урожая в следующем году
Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со стороны Украины
Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со
«Одноклассники» запустили новую функцию
«Одноклассники» запустили новую функцию
Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер
Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass —
Совфед расширил полномочия правительства России в сфере безопасности
Совфед расширил полномочия правительства России в сфере безопасности
Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой фотографий (16 фото)
Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой
Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкам
Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкам

Топ на сегодня

Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски

Еще по теме

Светлана Лобода показала первое фото новорожденной дочери
Светлана Лобода опубликована новогодние снимки с дочерью
Светлана Лобода поселилась на теле одессита (фото)
Светлана Лобода в райдере требует странные вещи