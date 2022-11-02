. Девушка показывает, что идеальные снимки из соцсетей и из реальной жизни это две абсолютные противоположности
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Девушка показывает, что идеальные снимки из соцсетей и из реальной жизни это две абсолютные противоположности

Девушка показывает, что идеальные снимки из соцсетей и из реальной жизни это две абсолютные противоположности

Многих людей идеальные снимки из соцсетей заставляют чувствовать себя неуверенно и откровенно плохо, а те, кто изображён на подобных снимках, кажутся недостижимым идеалом. Но красавица блогерка Бри Ленехан решила на собственном примере показать, что фотографии для соцсетей и то, как выглядит человек в реальной жизни — это две огромные разницы. Бри продвигает идею о том, что нужно любить себя любого и не гнаться за идеалом, которого вполне может и не существовать.

Бри Ленехан призывает любить себя любым

Девушка настаивает на том, что фотографии из соцсетей совсем не похожи на то, что есть на самом деле

Ведь для хорошего кадра мы всегда выбираем удачную позу

И из десятка фотографий выберем и покажем подписчикам и друзьям ту, на которой выглядим лучше всего.

Неслучайный и случайный кадры наглядно

И, конечно же, на общий вид будет влиять то, как вы надели одежду

Всего лишь поднятая на бёдра линия нижнего белья здорово вытянула тело и сделала его визуально стройнее. Простая геометрия: горизонт и вертикаль!

Куда же без макияжа!

Макияж и фильтры — главная волшебная палочка всея интернета. Конечно, если вы сфотографируете себя снизу да ещё и уставшим, то увидите совсем другую картину.

Никто не сможет держать осанку ровно 247

И опять: поза и правильно надетая одежда превратили Бри в совсем другого человека

Кстати, не забываем про освещение

А ведь всего-то высокий пояс юбки, но какая же разница!

Ни один человек не сможет всё время находиться в напряжении и контролировать своё тело

Да, собственно, это и не нужно. Ведь реальная жизнь гораздо интереснее, чем стремление выглядеть идеально в ущерб себе и своему комфорту.

Макияж или отсутствие его на вашем лице — это всё вы

И вы прекрасны в каждом своём воплощении. Да, даже когда не выспались или плакали. Смеётесь или злитесь. Вы прекрасны, и точка!

Полуденное солнце не всегда наш друг

Солнце в полдень даёт слишком резкий свет и тени, которые способны подчеркнуть то, что подчёркивать совсем не хочется, если вы стремитесь к идеальному кадру.

Да и ветер тоже

Подобная поза наблюдается у некоторых античных статуй

Но, как правило, все ими восхищаются. Зато реальные женщины часто подвергаются критике. И самокритике, что ещё печальнее.

Вы — чудо природы!

Вы совершенные и уникальны. И, пожалуйста, не забывайте об этом!

Кстати, Бри не одна, кто показывает разницу между снимками из соцсетей и реальность. Вот эта модель любит здорово подурачиться и посмеяться над идеальными фотографиями.


# Интересное
По материалам: twizz

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