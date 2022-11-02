Девушка рисует юмористические комиксы, в которых главная героиня — это все 33 несчастья
Жизнь — это не всегда про радужные события и сказочные будни. Иногда судьба преподносит нам нелёгкие испытания и настоящие провалы, от которых может быть очень обидно. Но это не значит, что стоит отчаиваться и тонуть в море слёз. Всегда найдётся одна утешительная вещь — вы такие не одни!
И это ещё раз доказывает девушка по имени Настя, которая делится с нами своим творчеством в виде комиксов. Её главная героиня с почётом носит футболку, на которой гламурно-розовым цветом написано слово «неудачница». Ведь эта розоволосая девчонка частенько оказывается не в самых приятных жизненных ситуациях, на зато наверняка знакомых почти каждому.
Единственная и неповторимая
Главное — не подавать виду, что бы ни случилось
Ресницы меняют всё!
Вечно всем недовольная
С недавних пор Настя Котик стала делиться своими работами гораздо реже. Но девушка это объяснила тем, что в этом году она закончила медицинский университет, нашла работу и с головой погрузилась во взрослую жизнь. Теперь в её распоряжении намного меньше времени на создание комиксов, чем раньше. Но, несмотря ни на что, мы всё равно можем наблюдать редкие и смешные рисунки автора.
Прогон перед важным выступлением
Больше колец!
Настя рисует все свои комиксы на двух языках, английском и русском, так как аудитория девушки достаточно обширна и на 50% процентов состоит из англоговорящих фанатов её творчества. На данный момент на аккаунт Насти в Инстаграме* подписано около 48 тысяч человек.
Звезда своей комнаты
Иногда джинсы-бойфренды могут превратиться и в скинни
Выбирай любую!
Все мы немного чувствуем себя колобками, когда съедим чуть больше нужного
Пройти мимо зеркала и не скорчить рожицу? Нет, так нельзя…
Та самая подруга-ведьма
Почти у всех найдётся в окружении тот человек, который может вас чем-то немного раздражать. Чаще всего это оказывается ваша подруга, вечно что-то жующая и не знающая проблем с лишним весом!
Лёгкий макияж в школу
Букет от любимки
Фильтры и их чудодейственная магия превратить любую девушку из варёной картошки в женщину-кошку!
Фильтры и другие чудо-инструменты фотошопов часто выручают людей и прячут их изъяны на фотографиях. Но главное с этим не переборщить. А то иногда результаты заставляют всех держаться за свои животики от смеха.
Дружба в интернете и за его пределами
Жертва обнимашек
А тут мы собрали для вас 17 забавных комиксов от художницы из Красноярска, которая знает на пятёрку всё о жизни среднестатистической мамы.
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