. Девушка рисует юмористические комиксы, в которых главная героиня — это все 33 несчастья
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Девушка рисует юмористические комиксы, в которых главная героиня — это все 33 несчастья

Девушка рисует юмористические комиксы, в которых главная героиня — это все 33 несчастья

Жизнь — это не всегда про радужные события и сказочные будни. Иногда судьба преподносит нам нелёгкие испытания и настоящие провалы, от которых может быть очень обидно. Но это не значит, что стоит отчаиваться и тонуть в море слёз. Всегда найдётся одна утешительная вещь — вы такие не одни!

И это ещё раз доказывает девушка по имени Настя, которая делится с нами своим творчеством в виде комиксов. Её главная героиня с почётом носит футболку, на которой гламурно-розовым цветом написано слово «неудачница». Ведь эта розоволосая девчонка частенько оказывается не в самых приятных жизненных ситуациях, на зато наверняка знакомых почти каждому.

Единственная и неповторимая

Главное — не подавать виду, что бы ни случилось

Ресницы меняют всё!

Вечно всем недовольная

С недавних пор Настя Котик стала делиться своими работами гораздо реже. Но девушка это объяснила тем, что в этом году она закончила медицинский университет, нашла работу и с головой погрузилась во взрослую жизнь. Теперь в её распоряжении намного меньше времени на создание комиксов, чем раньше. Но, несмотря ни на что, мы всё равно можем наблюдать редкие и смешные рисунки автора.

Прогон перед важным выступлением

Больше колец!

Настя рисует все свои комиксы на двух языках, английском и русском, так как аудитория девушки достаточно обширна и на 50% процентов состоит из англоговорящих фанатов её творчества. На данный момент на аккаунт Насти в Инстаграме* подписано около 48 тысяч человек.

Звезда своей комнаты

Иногда джинсы-бойфренды могут превратиться и в скинни

Выбирай любую!

Все мы немного чувствуем себя колобками, когда съедим чуть больше нужного

Пройти мимо зеркала и не скорчить рожицу? Нет, так нельзя…

Та самая подруга-ведьма

Почти у всех найдётся в окружении тот человек, который может вас чем-то немного раздражать. Чаще всего это оказывается ваша подруга, вечно что-то жующая и не знающая проблем с лишним весом!

Лёгкий макияж в школу

Букет от любимки

Фильтры и их чудодейственная магия превратить любую девушку из варёной картошки в женщину-кошку!

Фильтры и другие чудо-инструменты фотошопов часто выручают людей и прячут их изъяны на фотографиях. Но главное с этим не переборщить. А то иногда результаты заставляют всех держаться за свои животики от смеха.

Дружба в интернете и за его пределами

Жертва обнимашек

А тут мы собрали для вас 17 забавных комиксов от художницы из Красноярска, которая знает на пятёрку всё о жизни среднестатистической мамы.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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