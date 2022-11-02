. Disney запретила российскому кастинговому агентству упоминать об их сотрудничестве
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Disney запретила российскому кастинговому агентству упоминать об их сотрудничестве

Disney запретила российскому кастинговому агентству упоминать об их сотрудничестве

Корпорация Disney обратилась к российскому кастинговому агентству YouHollywood с требованием удалить упоминания об их сотрудничестве. В кинокомпании не желают публично ассоциировать себя с российским бизнесом, передает РИА Новости со ссылкой на владельца агентства.

"От имени Walt Disney Pictures требую, чтобы вы отправили заявление на веб-сайт IMDb с просьбой удалить [сведения], что агентство талантов YouHollywood предоставляло услуги по кастингу для фильма "Питер Пэн". Наша компания не хочет быть связанной с российским актерским агентством", – написала по электронной почте представитель Disney по юридическим вопросам Кимберли Лаукс.

Как утверждает собеседник агентства, американская компания потребовала удалить упоминания о сотрудничестве не только с портала IMDb, но и с сайта самого агентства. Представители компании в настоящее изучают юридическую сторону вопроса и правомерность инициативы Disney.


"Думаю, больше всего студия Disney не хотела бы огласки и шума. Но мы молчать и тихо самоликвидироваться не будем. Так дела не делаются", - отметил владелец YouHollywood.

YouHollywood, выступая в кооперации с Disney, помогало проводить кастинг в России на главные роли в фильм "Питер Пэн", а также подбирало российских претендентов на участие в сериалах "Эйфория", "Ответный удар" и "Ханна", а также в фильме "Люди Икс: новые мутанты".

У отечественных онлайн-кинотеатров, в свою очередь, наблюдаются проблемы с иностранным контентом прошлых лет. Эксперты полагают, что трудности с продлением контрактов с дистрибьюторами могут возникать также из-за нового временного порядка исполнения обязательств перед правообладателями, который вступил в силу 27 мая. Согласно нововведению, российские компании должны рассчитываться с правообладателями из "недружественных" стран через специальный рублевый счет "О", открытый плательщиком в уполномоченном банке на имя правообладателя.

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По материалам: uposters.ru

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