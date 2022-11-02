. Дочка Михаила Галустяна не успевает, не есть ни спать
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Дочка Михаила Галустяна не успевает, не есть ни спать

Дочка Михаила Галустяна не успевает, не есть ни спать
Актер Михаил Галустян рассказал о подрастающих дочерях. Артист рассказал о своих подрастающих отпрысках. Вместе с женой Викторией они воспитывают 12-летнюю Эстеллу и 10-летнюю Элину. По словам звездного отца, старшая пошла по его стопам и поступила на актерские курсы. «Нам с Викой и ее учителя, и наши друзья постоянно говорили: «У вас очень артистичная девочка, надо прямо с этим что-то делать, помочь раскрыть ей этот талант!» Педагоги актерских курсов Эстеллу постоянно хвалят, и ей самой очень нравится заниматься», — поделился сокровенным артист в интервью для «Vokrug.ru».
Младшая же дочь комика пока не увлекается ничем. Девочке мешают нагрузки в Примаковской гимназии. По словам Галустяна, ей не до кружков с секциями. «Там не до кружков и секций, она не успевает поесть-поспать», — посетовал артист. По его словам, старшая дочка училась в этой же гимназии, но довольно быстро потеряла интерес к учебе из-за своих творческих наклонностей. «Мы с женой поняли, что воруем у ребенка детство. Мы перевели Эстеллу в школу «Лидеры», где ее все полюбили, и она сама там просто расцвела», — поделился гордый отец.
# Шоу-бизнес Галустян Михаил
По материалам: z-aya

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