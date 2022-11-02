. Доступные и простые средства, которые помогут избавить верхнюю одежду от запахов кухни и сигарет

Многие сталкивались с ситуацией когда курточка впитывала в себя разные запахи с кухни, либо запах сигарет. От них трудно избавиться, но есть простые способы, которые помогут решить данную задачу.

Как избавить верхнюю одежду от запаха кухни и сигарет

Пожалуй самый простой и доступный способ избавления от запаха с кухни или сигарет — это стирка. Но, не всегда у людей есть вода, меж тем уже и на улице похолодало, поэтому вещи после стирки будут дольше сохнуть. В данном случае незаменимым станет уксус, который есть практически в каждом доме.

Чтобы убрать неприятный запах сигарет с внешней стороны одежды, потребуется взять две ложки уксуса, добавить 250 мл теплой воды, все перемешать и нанести на внешнюю часть куртки используя ватный диск или микрофибру. Распределив состав по всей куртке, нужно дать время на высыхание. С влагой уйдет и неприятный аромат.





Как избавиться от неприятного аромата на внутренней стороне курточки

Нередко внутренняя сторона курточки впитывает в себя запах пота, оставляя при этом некрасивые пятна. В таком случае на помощь придет уксус. Для этого потребуется обработать уксусом места в области подмышек и швы, куда особенно въелся запах. Лучше всего в данном случае пользовать пульверизатором, нужно дать составу возможность впитаться и потом вытереть влажной тряпкой.

Чтобы улучшить результат, все пятна следует протереть долькой лимона. Потребуется разрезать его пополам и одной долькой все протереть.

Другие способы, устраняющие запах сигарет с одежды

Спрей

Если вовсе нет времени на проветривание и стирку одежды, то можно применить специальный спрей, который продается в магазинах бытовой химии. Для этого потребуется лишь распылить его на одежду, от которой исходит запах кухни либо сигарет и все быстро выветрится.

Следует знать, что этот способ поможет справиться только с легким сигаретным «амбре». В том случае, если он сильно впитался, то от него уже не получится быстро избавиться.





Ароматерапия

Этот метод считается самым простым и доступным каждому. Сначала потребуется очистить данную вещь щеткой, а после этого поместить в пакет с кофейными зернами, оставив в нем на пару часов. В случае отсутствия кофейных зерен, можно воспользоваться обычным молотым кофе. Кроме того, в шкафу с вещами можно разместить аромалампу, которая поможет устранить любые запахи.

Сода

Сода считается самым лучшим абсорбентом, который легко устраняет любые запахи в холодильнике и других помещениях. Помимо всего прочего, она легко справится со сложными пятнами на мебели и избавит от сигаретного или кухонного запаха на вещах. Для этого потребуется засыпать одежду содой, поместить все в пакет и оставить на пару часов. Спустя время потребуется только стряхнуть соду и вывесить на проветривание одежду.





Мята

В аптеке можно купить перечную мяту, разложить ее по карманам и все время с ней ходить. Тогда одежда не будет впитывать никакие ароматы, ведь мята легко их перебьет.