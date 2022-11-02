. Eidos Montreal работает в партнерстве с Xbox, в том числе над Fable
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Eidos Montreal работает в партнерстве с Xbox, в том числе над Fable

Eidos Montreal работает в партнерстве с Xbox, в том числе над Fable


Студия Eidos Montreal хорошо известна по сериям Deus Ex, Tomb Raider и еще целому ряду проектов. Авторитетный игровой журналист Джейсон Шрайер (автор Bloomberg) поделился информацией о том, какими сейчас проектами занимается команда Eidos Montreal. Вот что он рассказал:



Сейчас студия работает над новой игрой серии Deus Ex, которая еще на ранней стадии разработки.



Студия работает «в партнерстве с Xbox, в том числе над Fable». Напомним, что новая Fable создается командой Playground Games.



Студия еще дополнительно работает над неким проектом по новому IP (который недавно был переработан).

Стоит сказать, что Microsoft официально не заявляла о партнерстве между Eidos Montreal и командой Xbox в рамках разработки новой Fable.

В том же сообщении Джейсон Шрайер отмечает, что команда Eidos Montreal отменила проект «kids on bikes» («дети на велосипедах»), который был вдохновлен сериалом «Очень странные дела».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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