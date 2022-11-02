. Екатерина Вилкова сообщила, что попала в больницу

Актриса Екатерина Вилкова поделилась фото из больничной палаты. Екатерина Вилкова неожиданно для друзей опубликовала кадр, сделанный в больничной палате. Как выяснилось, актрису на днях госпитализировали. Она не стала раскрывать, как оказалась на лечении в стационаре, но призвала близких сохранять спокойствие. На снимке Екатерина выглядит сильно уставшей и бледной. При этом она старается сохранять позитивный настрой, чтобы у её родных было меньше поводов для переживаний. Поклонники желают Вилковой скорейшего выздоровления.«Да, и так бывает! Не теряйте меня... Скоро вернусь», — обещает 38-летняя Вилкова. Очевидно, что на время отсутствия Вилковой груз домашних забот на себя возьмет её муж Илья Любимов. Именно он будет приглядывать за дочкой Павлой и сыном Петей, пока их мама занимается вопросами здоровья. Супруги, напомним, сохраняют идиллию в отношениях уже больше 11 лет. Актриса знает, что может положиться на любимого в решении любой задачи. На днях, кстати, в больницу попал и известный шахматист Анатолий Карпов. Он пострадал в результате бытовой травмы. По информации в СМИ, на данный момент он находится в состоянии искусственной комы. Накануне появились тревожные новости о том, что у 71-летнего гроссмейстера развился отек мозга.