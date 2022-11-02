. Екатерина Вилкова сообщила, что попала в больницу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Екатерина Вилкова сообщила, что попала в больницу

Екатерина Вилкова сообщила, что попала в больницу
Актриса Екатерина Вилкова поделилась фото из больничной палаты. Екатерина Вилкова неожиданно для друзей опубликовала кадр, сделанный в больничной палате. Как выяснилось, актрису на днях госпитализировали. Она не стала раскрывать, как оказалась на лечении в стационаре, но призвала близких сохранять спокойствие. На снимке Екатерина выглядит сильно уставшей и бледной. При этом она старается сохранять позитивный настрой, чтобы у её родных было меньше поводов для переживаний. Поклонники желают Вилковой скорейшего выздоровления.
«Да, и так бывает! Не теряйте меня... Скоро вернусь», — обещает 38-летняя Вилкова. Очевидно, что на время отсутствия Вилковой груз домашних забот на себя возьмет её муж Илья Любимов. Именно он будет приглядывать за дочкой Павлой и сыном Петей, пока их мама занимается вопросами здоровья. Супруги, напомним, сохраняют идиллию в отношениях уже больше 11 лет. Актриса знает, что может положиться на любимого в решении любой задачи. На днях, кстати, в больницу попал и известный шахматист Анатолий Карпов. Он пострадал в результате бытовой травмы. По информации в СМИ, на данный момент он находится в состоянии искусственной комы. Накануне появились тревожные новости о том, что у 71-летнего гроссмейстера развился отек мозга.
# Шоу-бизнес Вилкова Екатерина
По материалам: z-aya

Последние новости

5 простых советов, которые помогут преодолеть любые трудности
5 простых советов, которые помогут преодолеть любые трудности
Россия била по военным объектам Украины новыми ракетами X-32
Россия била по военным объектам Украины новыми ракетами X-32
Николай Басков рассказал о поездке на фронт
Николай Басков рассказал о поездке на фронт
Екатерина Вилкова сообщила, что попала в больницу
Екатерина Вилкова сообщила, что попала в больницу
Муж Ольги Орловой был в шоке от пола будущего ребенка
Муж Ольги Орловой был в шоке от пола будущего ребенка
Байдену задали три неудобных вопроса о помощи Украине
Байдену задали три неудобных вопроса о помощи Украине
Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России (4 фото + видео)
Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России (4 фото +
Массаж или метка территории: почему кошка топчется по телу хозяина лапками
Массаж или метка территории: почему кошка топчется по телу хозяина
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном
Иранские страховые компании предложили России заменить западные
Иранские страховые компании предложили России заменить западные
Гороскоп любви на ноябрь 2022 года от Василисы Володиной
Гороскоп любви на ноябрь 2022 года от Василисы Володиной
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку для детей на Хеллоуин
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook
Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и
IMAX захотели «принудить» к работе в России
IMAX захотели «принудить» к работе в России
Пелоси оценила состояние мужа после нападения
Пелоси оценила состояние мужа после нападения

Еще по теме

Екатерину Вилкову раздражают манеры супруга
Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе отечественного бренда
Обычно скрытная Екатерина Вилкова разоткровенничалась и опубликовала серию фото с мужем и детьми
Екатерина Вилкова вынуждена выпрашивать подарки у мужа