. Елену Проклову невозможно узнать после инсульта

Актриса Елена Проклова стала неузнаваемой. Артистка на днях впервые за долгое время пришла на ТВ. Она приняла участие в съемках шоу «Звезды сошлись» на НТВ, выпуск которого был посвящен звездным авариям. Оказалось, что у 69-летней артистки был опыт ДТП с участием ребенка, но он, к счастью, ни для кого не закончился фатально. СМИ пишут, что зрителям шоу понадобилось время на то, чтобы узнать в гостье студии известную актрису. Дело в том, что зимой прошлого года Проклова перенесла инсульт и болезнь, похоже, сказалась на её внешности. «Многие отметили, что их любимица не похожа на себя прежнюю. Обыватели предположили, что Проклова изменилась до неузнаваемости из-за инсульта, который отразился на ее лице», — пишет источник «КП».Проклова вскоре после инсульта приняла решение сбавить обороты и вести более спокойный образ жизни. Она живет в своем домике около Сочи, расположенном в заповедной горной зоне. По словам актрисы, там она обрела настоящий покой и умиротворение. Можно было бы предположить, что Елена Игоревна скоро совсем перестанет появляться на публике, но бросить театральную карьеру она пока не готова. Не так давно актриса призналась, что продолжает работать не только из любви к ремеслу, но и из практических соображений. Ей положена «скромная» пенсия, на которую она не сможет прожить. Проклова говорила, что государство ей платит 48 тысяч рублей.