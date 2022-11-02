. Еще одно подтверждение, что Atomic Heart выйдет 21 февраля + информация о премиальном издании
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Еще одно подтверждение, что Atomic Heart выйдет 21 февраля + информация о премиальном издании

Еще одно подтверждение, что Atomic Heart выйдет 21 февраля + информация о премиальном издании


Несколько дней назад появилась информация, что релиз игры Atomic Heart состоится 21 февраля. Уже завтра разработчики официально назовут дату выхода своего проекта, а пока появляются все новые подтверждения, что игра действительно выйдет во второй половине февраля.

В базе Microsoft Store пользователь Twitter под ником Aggiornamenti Lumia обнаружил информацию о дате релиза Atomic Heart. Согласно данным, которые он опубликовал, игра действительно выйдет 21 февраля 2023 года.

Кроме того, он нашел в базе Microsoft Store обложку премиального издания игры. В него войдет сезонный абонемент, два скина оружия и цифровой артбук. Вероятно, сезонный абонемент позволит игрокам получить доступ к будущим DLC для игры, но это не уточняется.


Напомним, сразу после релиза игра Atomic Heart станет частью Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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