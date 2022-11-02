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Филипп Киркоров припечатал Наргиз Закирову

Филипп Киркоров припечатал Наргиз Закирову
Певец Филипп Киркоров назвал артистку уродиной. Уехав за пределы России, Наргиз Закирова начала без устали ругать коллег по шоу-бизнесу. Недавно певица задела Филиппа Киркорова, но он не стал отмалчиваться. Звезду «Голоса» возмутила афиша поп-короле в Ташкенте. «Понаехали…» — прокомментировала увиденное она. Филипп Бедросович отреагировал на выпад артистки. «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится», — сказал он.
Эта ситуация до сих пор возмущает певца. На недавнем концерте Киркоров даже обратился к ней. «Человек, который не умеет любить, он никогда не споет песни о любви, никогда у него ничего не получится. У нее никогда ничего не получится, как бы ни старалась: стриглась, дреды, накалывалась сюда, сюда… Ничего у нее не выйдет. Жалко девочку. А чего там жалеть? Посмотрите на нее, она удивляется, почему не стала звездой? А ты на рожу-то смотрела свою в зеркало? Ты себя-то видела? Уродина. С таким лицом на сцену выходить, извините. А когда на сцене, на лице и в зеркале — то кто тебя полюбит?», сказал Филипп. К слову, не только 55-летний исполнитель критикует Закирову. Максим Фадеев, который работал с ней, сетует, наблюдая за тем, что делает бывшая подопечная. «Жалею ли я, что писал Наргиз песни? Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах. Ей верили. Это и была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим», — грустил продюсер.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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