. Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch

Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch


Команды Xbox и Twitch объявили о запуске совместной акции, которая позволит игрокам получить бесплатно подписку на PC Game Pass сроком в 3 месяца. Чтобы это сделать, нужно проявиться активность в сервисе Twitch. Правила и условия очень простые:



С 3 по 11 ноября на Twitch нужно купить 2 любые соответствующие условиям новые подписки или подарочные подписки.



После этого код на 3 месяца подписки Game Pass будет отправлен в ваш ящик уведомлений Twitch и будет доступен на странице Drops & Rewards Inventory для погашения на сайте Xbox.



Срок действия кодов вознаграждения истекает 18 ноября 2022 года.

Код на 3 месяца подписки PC Game Pass, полученный подобным образом, действителен только для новых подписчиков игрового сервиса.

Акция доступна пользователям не из всех регионов, подробно узнать о ее условиях можно на сайте Twitch в сообщении блога.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

Последние новости

В МИД выступили против введения запрета на въезд в Россию
В МИД выступили против введения запрета на въезд в Россию
Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch
Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch
Два рыцаря, которые ведут странный бой сковородкой
Два рыцаря, которые ведут странный бой сковородкой
Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более дешевой цене
Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более
Искусство быть молодой: почему француженки стареют позже других женщин
Искусство быть молодой: почему француженки стареют позже других женщин
Врач назвала три главные ошибки при похудении
Врач назвала три главные ошибки при похудении
Россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации
Россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период
Мемы и приколы "про это" (16 фото)
Мемы и приколы "про это" (16 фото)
Вероятность отключения WhatsApp в России оценили
Вероятность отключения WhatsApp в России оценили
Центробанки закупили рекордный за 55 лет объем золота
Центробанки закупили рекордный за 55 лет объем золота
В чем опасность ретроградного Марса, что нельзя делать в период его ретроградности
В чем опасность ретроградного Марса, что нельзя делать в период его
Влад Кадони и Давид Манукян начали участвовать в новом телевизионном проекте
Влад Кадони и Давид Манукян начали участвовать в новом телевизионном

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил

Еще по теме

Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass на Xbox и PC
3 месяца Game Pass для PC предлагают бесплатно подписчикам Hulu
Подписки Game Pass вернулись в продажу в России в магазинах DNS
Сегодня из подписки Game Pass удаляют сразу 10 игр