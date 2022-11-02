. Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch

Вадим Карасев





Команды Xbox и Twitch объявили о запуске совместной акции, которая позволит игрокам получить бесплатно подписку на PC Game Pass сроком в 3 месяца. Чтобы это сделать, нужно проявиться активность в сервисе Twitch. Правила и условия очень простые:

С 3 по 11 ноября на Twitch нужно купить 2 любые соответствующие условиям новые подписки или подарочные подписки.После этого код на 3 месяца подписки Game Pass будет отправлен в ваш ящик уведомлений Twitch и будет доступен на странице Drops & Rewards Inventory для погашения на сайте Xbox.Срок действия кодов вознаграждения истекает 18 ноября 2022 года.

Код на 3 месяца подписки PC Game Pass, полученный подобным образом, действителен только для новых подписчиков игрового сервиса.

Акция доступна пользователям не из всех регионов, подробно узнать о ее условиях можно на сайте Twitch в сообщении блога.