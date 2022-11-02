. Газманов объявил о старте всероссийского конкурса патриотической песни «Родники»

Вадим Карасев

Газманов объявил о создании общенационального проекта поддержки российской песни «Родники»

Народный артист России Олег Газманов объявил о создании общенационального проекта поддержки российской песни «Родники», который начнется 4 ноября. С этого момента заработает онлайн-портал, на котором поэты, композиторы, музыканты и аранжировщики смогут разместить свои произведения и принять участие в конкурсе. Об этом заявил Газманов, передает ТАСС.

«Идея конкурса пришла мне еще в начале 2000-х годов. <…> Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — сказал артист, художественный руководитель и творческий куратор проекта «Родники» Газманов. Он отметил, что жанр песни не имеет значения, главное, чтобы она была на русском языке. «Это не просто конкурс, мы реально хотим вытащить талантливых людей. <…> Я хочу поработать на страну, на то, чтобы талантливые люди имели возможность себя проявить», — отметил Газманов, добавив, что проекту «нужна мощная рекламная кампания».

Конкурс пройдет в пяти номинациях. Будут выбраны лучшие стихи, музыка, исполнение, аранжировка и песня. Заявки принимаются до 14 мая 2023 года на портале, где любой желающий старше 18 лет может создать личный кабинет и выложить свой материал.

Жюри назовет имена 28 номинантов на победу в конкурсе «Родники» 15 июня. Они примут участие в гала-концерте в сентябре 2023 года. Там объявят трех выбранных жюри победителей и одного лидера народного голосования. Старт проекту даст гала-концерт 4 ноября в Пятигорске, на котором выступит Олег Газманов.

«Сегодня нужен новый контент, новый материал. Мы уверены, что по реализации этого проекта обязательно появятся новые возможности у талантливых людей, чем богата Россия, и, конечно, появятся новые имена и авторы. Надеюсь, что это будут в том числе и талантливые люди из Ставропольского края», — сказала министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева. Она отметила, что программа открытия проекта будет яркой.

