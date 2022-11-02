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Генсек НАТО посетит Турцию

Генсек НАТО посетит ТурциюВ НАТО заявили, что генсек альянса Столтенберг посетит Турцию 3-5 ноября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 3-5 ноября. О предстоящем визите генсека сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Визит Столтенберга также подтвердили в турецком МИД. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что генсек встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой Минобороны Хулуси Акаром.

По информации агентства, основным вопросом на переговорах станет перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара пока не ратифицировала заявку на присоединение государств к альянсу.

Ранее Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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