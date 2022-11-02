. Гороскоп любви на ноябрь 2022 года от Василисы Володиной

Василиса Володина составила гороскоп любви на ноябрь 2022 года. Он может помочь принять правильное решение или же, наоборот, оставить все дела и поехать в отпуск.

Любовный гороскоп на ноябрь 2022 года от Василисы Володиной для знаков стихии Огня





Овен

Ожидается тяжелый месяц в этом году. Дружеские и семейные взаимоотношения не будут затронуты. Но вот все, что связано с работой, может негативно отразиться на репутации человека. Однако, Овны будут сверкать повышенной сексуальностью, и личная жизнь будет очень бурной в ноябре.

Лев

В ноябре Львы встретят человека, который будет подобен по вкусовым качествам, по размышлению. Именно этот месяц поможет посмотреть на себя с обратной стороны и рассмотреть свои негативные и положительные черты характера. Благодаря этому можно будет сделать нужные выводы.

Стрелец

Будет потребность в отношениях. Астролог рекомендует свои мысли направлять только в позитивной манере. А вторая половинка сделает все для того, чтобы не было чувства страха, недоверия, и сомнения ушли сами собой. В этом месяце будет много мыслей связанных с отношениями и о роли, которая существует на данный момент.

Гороскоп на ноябрь 2022 года от Василисы Володиной для знаков стихии Земля





Телец

Личная жизнь у Тельцов будет на высоте и принесет много счастья. Конец осени предвещает меньше конфликтов и выяснений отношений. Не будет желания ссорится, а желание побыть наедине увеличиться. Можно съездить куда-то на выходные или посетить давно хотевшие места. Гарантировано, что впечатления и эмоции останутся надолго в памяти любящих людей.

Дева

Замужним и женатым Девам, стоит разобраться в своих семейных делах, поэтому нужно собраться с мыслями и серьезно поговорить. Также будет присутствовать нотка одиночества, будет казаться, что Девы никому не нужны. Лучше занять себя любимым делом и отвлечься от негативных мыслей.

Козерог

В конце года начнут появляться беспочвенные сомнения в своем партнере. Поэтому нужно гнать свои негативные мысли подальше, потому что нет повода для подозрений. Если внимания стало меньше, то возможно работа забирает больше времени и этот период нужно просто пережить. Стоит немного перетерпеть и быть счастливым, нежели устроить разборки, скандалы, и жалеть об содеянном.

Гороскоп от Василисы Володиной на ноябрь 2022 года для знаков стихии Воздуха





Весы

В личной жизни Весов настанет не лучший период, будет напряженность. Партнеру будет необходимо поговорить об темах, которые его беспокоят. Не стоит избегать щекотливых тем, лучше разобраться раз и навсегда, чем бегать, избегать их доводя до скандалов. В ноябре будут решаться многие вопросы, Весы должны быть готовы к таким событиям.

Водолей

Взаимоотношения между партнерами покажутся безжизненными. Но не стоит поддаваться серым будням ноября. Лучше сесть и обсудить со своей второй половинкой все интересующие вопросы. Не стоит бояться обсуждать свои наболевшие вопросы, потому что вместе можно решить многое.

Близнецы

Женатым представителям этого знака придется бороться с искушениями в личной жизни и будет вероятность завести отношения. В конце года будет очень тяжело сохранить верность партнеру, но стоит включить голову, дабы избежать неприятных событий с партнером. Не нужно жалеть о чем-то, просто растворитесь в своей половинке, потому что только этот человек способен подставить свое плечо. Для свободных людей, гороскоп рекомендует воздержаться от новых знакомств. Потому что отношения будут всего лишь на одну ночь.

Любовный гороскоп на ноябрь 2022 года от Василисы Володиной для знаков стихии Воды





Рак

Нужно постараться не обделять вниманием любимого человека. Ракам стоит контролировать свои порывы эгоиста. Если будет учитываться только одно мнение и желание, то ссора неизбежна. Следует быть внимательным в разговорах, и не лезть на рожон, и лишь тогда можно будет пережить нелегкий период времени.

Скорпион

В этом месяце нужно найти время и для себя. Можно окунуться в свои планы, например, изучить какой-то язык, поехать на отдых либо же научиться чему-то новому. Не стоит переживать если партнера нелегко встретить на своем жизненном пути. Для тех, кто обзавелся любовью, нужно позабыть о флирте и связи на стороне. Стоит задуматься что Скорпиону дороже, любимый человек или же любовь на одну ночь.

Рыбы

Этому знаку зодиака все время хочется спорить, не важно с кем и на какую тему. Естественно, что так нельзя поступать, поэтому стоит игнорировать все ситуации связанные с конфликтами. Иначе, скандал неизбежен.