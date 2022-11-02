. Губы, одежда и аксессуары: по каким признакам мужчины считывают ваш возраст

Каждая женщина может быть привлекательной в 20 и восхитительной в 50 лет. Но выделяют несколько значимых признаков, которые могут выдавать возраст, и по ним как раз мужчины его определяют.

Признаки, по которым мужчины могут считывать возраст женщины

Растянутые мочки ушей

Многие женщины не придают этому значение, но мужчины на это обращают внимание. Если женщина интересна, то мужчина будет обращать внимание на все мелочи. Мочки ушей считаются самым показательным индикатором, который выдает реальный возраст женщины. Чтобы справиться с дряблостью этой части тела, в нее необходимо втирать крем, а еще следует отказаться от слишком увесистых сережек. Если этот способ не помогает, то можно прибегнуть к более радикальным методам.

Сухие губы





Большая часть мужчин обращает внимание на женские губы. Пристальный взгляд на них можно расценивать как желание вступить в контакт с женщиной. Чем старше становится женщина, тем сильнее истощаются и сохнут ее губы, теряя при этом цвет и объем.

Вдобавок к этому женщины допускают одну и ту же ошибку — неправильно наносят карандаш для губ и помаду. Матовая помада будет еще больше подчеркивать все трещины и шелушения на губах. Именно поэтому стоит как можно чаще пользоваться помадами, имеющими кремообразную текстуру. Они помогут разгладить кожу губ и скрыть все ее недостатки.

Нежелательно использовать темные карандаши, чтобы придать губам контур. Пилинг и самомассаж помогут улучшить микроциркуляцию. Также можно пить витамины, которые будут обновлять клетки. Тем, кто готов на серьезные процедуры, можно сделать перманентный макияж либо же контурную пластику. Гиалуроновая кислота поможет не только увеличить губы, но и избавит их от сухости.

Дряблость кожи





Практически для всех мужчин фигура женщины имеет большое значение. Им важны гармоничные пропорции. Но с возрастом женщинам становится сложнее за собой следить, поэтому их кожа становится дряблой. Справиться с этим помогут регулярные физические упражнения и правильное питание. Нужно выделять 15-30 минут в день, чтобы совершать прогулки на свежем воздухе.

Женщинам постарше необходимо добавить в свой рацион питания как можно больше продуктов, в которых содержится кальций. Важно также следить за водным балансом, а еще за употреблением жиров и белков.

Неподходящие аксессуары

Мужчинам нравятся женщины у которых есть чувство стиля. Исходя из манеры одеваться, мужчины создают свое мнение о той или иной женщине. Если украшения или бижутерия были неправильно подобраны, то они могут испортить даже самый привлекательный образ. Прибавлять его женщине могут крупные серьги и большие ожерелья из камней.

Одежда





Неправильно подобранная одежда может испортить первое впечатление. Некоторые вещи могут даже старить женщину. Дамам постарше не стоит надевать слишком объемные свитера и кофты, потому что они будут скрывать их фигуру и добавлять возраст.

Лучше всего отдать предпочтение кашемиру, трикотажу и одежде из фактурных тканей. Лаконичные и простые модели помогут сделать образ привлекательным. Любителям экспериментов не стоит вовсе отказывать себе во всем, главное, знать меру.