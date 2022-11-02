. Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости

Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости

Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости

Мы встречаем персонажей мультфильмов и кино в определённый момент их их жизни. Зритель подглядывает за ситуациями, в которые они попадают, но не всегда авторы произведений рассказывают нам их историю целиком. А ведь согласитесь, иногда очень интересно, какими были эти герои, когда были помоложе. На эту тему пофантазировала художница Ксения с ником Sterlead_ksu. Она решила омолодить некоторых персонаже, и вот что из этого вышло

Почтальон Печкин

Профессор Амбридж

Изма

Джон Сильвер

Это персонаж советского мультипликационного фильма «Остров Сокровищ». Невероятно но факт: этот мультик попал в мемы и покорил не только русскоязычную аудиторию, но и англоязычную. В частности очень популярен Доктор Ливси. Так что рекомендуем пересмотреть!

Тугарин Змей

Князь Владимир

Тихон

Бабуля

Как видите, персонажи мультфильмов о богатырях занимают особое место в творчестве Ксении, именно их она изображает чаще всего. И это у неё прекрасно получается!

Баба Яга

Колыван

Добрыня Никитич

Илья Муромец

Алёша Попович

Баба Яга, Хан Бекет и Колыван

А вот подборка иллюстраций, которые показывают, что происходит за кадром мультфильмов и кино, пока никто не видит.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Лучше не злите охранника
Лучше не злите охранника
Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке
Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке
Критики в восторге от Ghost Song — игра выходит завтра, сразу в Game Pass
Критики в восторге от Ghost Song — игра выходит завтра, сразу в Game
Врач рассказала, без какого вещества бесполезен витамин C
Врач рассказала, без какого вещества бесполезен витамин C
Баня самообслуживания в глухом лесу
Баня самообслуживания в глухом лесу
Disney запретила российскому кастинговому агентству упоминать об их сотрудничестве
Disney запретила российскому кастинговому агентству упоминать об их
Генсек НАТО посетит Турцию
Генсек НАТО посетит Турцию
В идее запретить артистам-иноагентам выступления в России увидели опасность
В идее запретить артистам-иноагентам выступления в России увидели
Ксению Собчак подвел алкоголь
Ксению Собчак подвел алкоголь
Константин Меладзе нанес психологическую травму певице
Константин Меладзе нанес психологическую травму певице
Ксения Собчак скоро вернется в Россию, заявила ее мама
Ксения Собчак скоро вернется в Россию, заявила ее мама
Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной
Баста заступился за Валю Карнавал в скандале с Долиной

Топ на сегодня

Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и его друзей
Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и

Еще по теме

Художница показала, как выглядели бы известные мультяшные герои, будь у них лица озвучивших их актёров
15 провокационных иллюстраций о том, чем занимаются персонажи мультфильмов и кино, пока никто не видит
В Лос-Анджелесе ушел из жизни знаменитый американский актер
10 сравнений, показывающих, как одни и те же сказочные персонажи выглядели в мире Диснея и в «Шреке»