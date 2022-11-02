Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости
Мы встречаем персонажей мультфильмов и кино в определённый момент их их жизни. Зритель подглядывает за ситуациями, в которые они попадают, но не всегда авторы произведений рассказывают нам их историю целиком. А ведь согласитесь, иногда очень интересно, какими были эти герои, когда были помоложе. На эту тему пофантазировала художница Ксения с ником Sterlead_ksu. Она решила омолодить некоторых персонаже, и вот что из этого вышло
Почтальон Печкин
Профессор Амбридж
Изма
Джон Сильвер
Это персонаж советского мультипликационного фильма «Остров Сокровищ». Невероятно но факт: этот мультик попал в мемы и покорил не только русскоязычную аудиторию, но и англоязычную. В частности очень популярен Доктор Ливси. Так что рекомендуем пересмотреть!
Тугарин Змей
Князь Владимир
Тихон
Бабуля
Как видите, персонажи мультфильмов о богатырях занимают особое место в творчестве Ксении, именно их она изображает чаще всего. И это у неё прекрасно получается!
Баба Яга
Колыван
Добрыня Никитич
Илья Муромец
Алёша Попович
Баба Яга, Хан Бекет и Колыван
А вот подборка иллюстраций, которые показывают, что происходит за кадром мультфильмов и кино, пока никто не видит.