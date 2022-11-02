. Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению новых регионов России
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Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению новых регионов России

Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению новых регионов России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению новых территорий.

"Сейчас мы обсуждаем трехлетний план восстановления новых регионов страны, причем речь не только о строительной сфере, но и о банковской, экономической, медицинской и других. Здесь предстоит комплексная работа", - написал он в своем telegram-канале.


Вице-премьер сообщил, что по восстановлению объектов уже составлен четкий план: более 6 тыс. 200 объектов в работе, а порядка 3 тыс. 500 - уже сданы.

"Что касается дорог, то до конца года нам предстоит отремонтировать 500 км", - уточнил Хуснуллин.

Он также поблагодарил строителей, которые задействованы в работах, на сегодня их уже 44 тыс. человек.

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По материалам: uposters.ru

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