. Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению новых регионов России

Вадим Карасев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению новых территорий.

"Сейчас мы обсуждаем трехлетний план восстановления новых регионов страны, причем речь не только о строительной сфере, но и о банковской, экономической, медицинской и других. Здесь предстоит комплексная работа", - написал он в своем telegram-канале.

Вице-премьер сообщил, что по восстановлению объектов уже составлен четкий план: более 6 тыс. 200 объектов в работе, а порядка 3 тыс. 500 - уже сданы.

"Что касается дорог, то до конца года нам предстоит отремонтировать 500 км", - уточнил Хуснуллин.

Он также поблагодарил строителей, которые задействованы в работах, на сегодня их уже 44 тыс. человек.