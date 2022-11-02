Вадим Карасев

Благодаря цифровизации, весь наш опыт расширился с точки зрения выбора способов его прожить. Некоторые из секторов, которые больше всего подверглись воздействию инноваций, безусловно, уже были подготовлены, например, сектор связи и развлечений.

Появление онлайн-платформ для обмена сообщениями или потокового просмотра контента полностью изменило то, как мы проводим свободное время дома и на улице. Необходимость делиться и быть всегда или, по крайней мере, часто, с телефоном в руках, сделала нас интерактивными, взаимосвязанными и почти безграничными в своих возможностях.

Игра на расстоянии одного клика

Мир ставок на спорт также радикально изменился за последние годы. Еще несколько десятилетий назад это было времяпрепровождением, предназначенным в основном для футбола, и требовало личного посещения букмекерской конторы. Теперь все иначе.

Первыми, кто предложил возможность делать ставки из дома, прямо с компьютера или ноутбука, оказались британские сайты. Очень быстро онлайн-ставки распространились по всему миру. Сегодня они есть и у нас, и часто предлагают отличные условия - подробнее можно увидеть на сайте https://e-vid.ru/sport/150922/aktualnye-bonusy-v-bk-zenitbet, которые отличаются от компании к компании.

Итальянский сектор спортивных ставок

Одна из стран, где мир спортивных ставок пустил надежные корни – Италия. Здесь нет недостатка в сайтах, предлагающих возможность делать ставки на широкий спектр спортивных событий, а не только на футбол или скачки! Итальянские сайты ставок действительно предлагают расписания, полные матчей, лиг и соревнований на разные виды спорта:

футбол;

хоккей;

волейбол;

авто-, мото- и велогонки.

Контроль за миром спортивных ставок здесь осуществляет AAMS (Автономное управление государственными монополиями), национальный орган в Италии, отвечающий за регулирование деятельности в сфере азартных игр. Теперь орган является частью Агентства таможни и монополий, но аббревиатура со временем осталась, и ее нередко можно найти на различных сайтах.

Европейские конторы – максимум лояльности к клиенту

Среди порталов европейского происхождения есть букмекерские конторы без ограничений по ставкам:

1XBet,

Pinnacle,

BetWinner,

LEON,

Marathon.

Многие предлагают большее разнообразие событий, интересные шансы и позволяют получать опыт с меньшими ставками, чтобы научиться играть успешно. Это быстрорастущий рынок, потому что, работая на законных основаниях, он не навязывает строгих правил и не требует высоких затрат на управление.

Инновации не заканчиваются

Хотя футбол, несомненно, самый популярный и поддерживаемый вид спорта во всем мире, сегодня все желающие могут делать ставки и на другие, так сказать, второстепенные виды спорта. Кроме того, в последние годы родился и по-настоящему инновационный способ ставок: речь идет о виртуальном спорте.

Мир ставок стал доступным для всех, от любителей футбола до тех, кто ценит хорошую игру в Call of Duty. Тем более, что благодаря технологиям все это можно делать во время прогулки по парку или прямо из дома или гостиничного номера... все, что нужно иметь, это смартфон!



