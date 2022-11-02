Инопланетянина из фильма Спилберга продадут за три миллиона долларов
Модель пришельца из фильма «Инопланетянин» (1982) режиссера Стивена Спилберга выставят на аукцион. Об этом пишет The Guardian.
Лот оценили в три миллиона долларов. Торги будут проходить 17 и 18 декабря в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в рамках аукциона Icons and Idols: Hollywood auction, приуроченного к 40-летию с момента выхода картины «Инопланетянин».
Механическая модель пришельца, выставленная на продажу, была создана дизайнером спецэффектов Карло Рамбальди. На ее изготовление ушло около трех месяцев. В фильме персонажем управляли 12 аниматоров. Всего на инопланетянине было расположено 85 приводов для движения. Уточняется, что стоимость модели приблизительно соответствовала одной десятой части всего бюджета фильма — 1,5 миллиона долларов.
По информации издания, на аукционе также будут представлены предметы из франшизы о Гарри Поттере. Среди них — метла Nimbus 2000, пальто Гриффиндора и красно-желтый гриффиндорский шарф.
Ранее сообщалось о том, что картину художника Тициана Вечеллио выставили на аукцион за 12 миллионов фунтов стерлингов.