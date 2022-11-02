. Иран объяснил выгоду от покупки российского газа

Вадим Карасев

МИД Ирана: республика планирует закупать газ в России и продавать свой в другие страны

Власти Ирана рассматривают возможность закупки газа в России, а добытое в республике топливо страна планирует продавать за рубеж. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари, пишет ТАСС.

«Сценарий торговли газом Ирана с Россией заключается в том, чтобы покупать газ у этой страны, а затем экспортировать наш собственный газ в соседние государства», — объяснил выгоду страны от импорта из России Сафари. Замминистра отметил, что, если республика не воспользуется возможностью в ближайшее время, Россия будет сотрудничать с другими странами, например, с Турцией.

По словам Сафари, единственная проблема такого плана заключается в том, что для закупки российского газа Ирану нужен посредник. Он добавил, что соглашение с Россией находится на стадии доработки. Замминистра также рассказал, что в ближайшее время Иран и Россия создадут «совместное предприятие для строительства газопровода в государствах Персидского залива и Аравийского моря».

О начале поставок нефтепродуктов из России в Иран ранее заявил вице-премьер России Александр Новак. Он также уточнил, что сотрудничество стран в поставках других видов топлива будет расширяться. Иран обладает значительными собственными запасами нефти и газа, поэтому эксперты подозревают, что сделка о своповых поставках носит более политический, чем энергетический характер.