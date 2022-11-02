. Иранские страховые компании предложили России заменить западные
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Иранские страховые компании предложили России заменить западные

Иранские страховые компании предложили России заменить западныеРБК: иранские перестраховочные компании создали консорциум для российского рынка

Иранские страховые и перестраховочные компании создали консорциум для российского рынка, чтобы заменить ушедших западных партнеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя российской компании «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры».

Она выступила управляющим менеджером консорциума, который включает в себя 12 иранских фирм. Их общие активы составляют до 27,6 миллиарда долларов, а доля рынка — 48 процентов.

Предполагается страхование объектов энергетики, кораблей и грузов, также рассматривается возможность страхования спутников и авиации.

«Иранские страховщики за 40 лет жизни под масштабными санкциями научились эффективно работать с собственными рисками и накопили в этой сфере большой опыт, знания и, главное, капитал», — отметили в «Челлендж Групп».

Ранее Иран предложил России использовать свои порты для поставок грузов на мировые рынки, а Москва готова вложиться в их развитие. Об этом по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии сообщило правительство России.

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По материалам: lenta.ru

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